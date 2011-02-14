Барак Обама сегодня направит Конгрессу проект бюджета

Президент США Барак Обама в понедельник, как ожидается, направит Конгрессу проект бюджета на 2012-й финансовый год. Некоторые детали документа уже вызывают разочарование законодателей-республиканцев, сообщает Радио свобода.

Согласно утверждениям представителей администрации Обамы, ее проект федерального бюджета на будущий год объемом свыше трех триллионов долларов будет способствовать сокращению бюджетного дефицита на 1 триллион 100 миллиардов долларов в ближайшее десятилетие. Этой цели предполагается достичь путем замораживания на пять лет многих внутренних программ, сокращения военных расходов и ограничения налоговых льгот для наиболее состоятельных американцев.

Документ объемом почти в две с половиной тысячи страниц является попыткой совместить затягивание поясов со стимулированием экономического роста после тяжелой рецессии. Это признал сам президент Обама в своем традиционном субботнем радиообращении к нации.