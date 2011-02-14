Литвин призвал депутатов прислушаться к оппозиции

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин призвал парламентариев из большинства прислушиваться к мнению депутатов из оппозиции, потому что они представляют не только определенные политические силы, но и часть украинского общества, которая поддержала такие политические силы на выборах. Об этом спикер заявил в интервью «5 каналу».

«Я считаю, что в Верховной Раде не может быть такой принцип, что одна часть парламента права, большая часть, а меньшая - всегда не права», - сказал Литвин.

«В Верховной Раде должны приниматься решения на основе достижения компромисса и взаимопонимания, иначе можно ставить вопрос таким образом, что в данном случае неправа одна часть общества», - отметил спикер.