Депутаты Европарламента высказали возмущение заявлением Президента Виктора Януковича о том, что украинская оппозиция «наняла» некоторых европейских политиков.

Первую леди Украины Людмилу Янукович запретили фотографировать во время посещения Донецкого музыкально-драматического театра 12 февраля.

Стало известно, во сколько обойдется государству строительство вертолетной площадки для Президента Украины Виктора Януковича в Каневе.

Глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил Вышиванюк пообещал, что в 2015 году за Президента Виктора Януковича в Ивано-Франковской области проголосуют 70% избирателей.

Министр обороны рассказал, почему Украина не может в 2011 году перейти на контрактную армию.

Президент Египта Хосни Мубарак отказался от власти, при этом потребовав гарантии, что его не будут преследовать.

Генсек ООН Пан Ги Мун, а также глава НАТО Андерс Фог Расмуссен приветствовали решение Мубарака пойти в отставку.

Врач киевской поликлиники под видом перевода в реабилитационный центр вывез пятерых пациентов за пределы города и оставил их возле кладбища под Вышгородом.

Неизвестные украли из Каирского музея восемь экспонатов, в том числе статую фараона Тутанхамона.