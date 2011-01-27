Топ-10 неудавшихся и несостоявшихся покушений в украинской политике

Недавнее заявление депутатов-«самооборонцев» Олеся Дония и Владимира Арьева о готовящемся на них покушении у многих вызвало подсознательный скепсис. Слишком часто подобные заявления в украинской политике являлись информационным «пшиком», направленным на привлечение внимание к своей персоне и создание образа «жертвы режима» или «жертвы оппонентов-беспредельщиков». Как правило, об этих заявлениях очень скоро все забывали – вплоть до следующих. К счастью, факты удавшихся покушений в высшей лиге украинской политики можно пересчитать по пальцам.

«Главред» напоминает историю неудавшихся и несостоявшихся покушений на отечественных политиков.

1. Покушения на Юлию Тимошенко.

Имеет смысл свести все заявления о покушения на лидера оппозиции в один пункт – ведь по их количеству Тимошенко уверенно обходит своих конкурентов.

Началось все с автоаварии в январе 2002 года, когда бронированный «Мерседес», в котором ехала Тимошенко, столкнулся в Киеве с «Жигулями». Оппозиция попыталась представить это как покушение, организованное Кучмой, и инцидент приобрел немалый резонанс. Позже оказалось, что виноват в ДТП был водитель Тимошенко. О том, что таранить бронированный «Мерс» обычными «Жигулями», мягко говоря, неразумно, почти никто не говорил.

В конце 2003-го и начале 2004-го окружение Тимошенко несколько раз заявляло об угрозах ее жизни, каждый раз основываясь на анонимных письмах и звонках, поступавших в штаб ЮВТ и милицию. На поверку все они оказались банальным хулиганством. Во время президентской кампании-2004 Тимошенко посещала Кировоград – и через несколько месяцев после этого Евгений Червоненко, возглавлявший тогда службу безопасности кандидата Ющенко, заявил, что во время визита была обнаружена заложенная мина. Перед отставкой Тимошенко в сентябре 2005-го снова появилась информация о готовящемся покушении на ЮВТ, которую подтверждала и она сама. Чуть позже экс-глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский заявил, что под конец Помаранчевой революции соратники Ющенко Давид Жвания и Роман Бессмертный планировали устранить Тимошенко – якобы об этом сообщил Бродскому опальный российский олигарх Борис Березовский. Как и во всех предыдущих случаях, доказать реальность угрозы жизни ЮВТ никому не удалось.

Очередной пик заявлений о покушении на ЮВТ пришелся на весну-лето 2007-го, когда решался вопрос о досрочном прекращении полномочий парламента. В мае руководитель Главслужбы по вопросам деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента Валерий Гелетей заявил, что в опасности жизни многих украинских политиков: кроме Тимошенко, он назвал фамилии Ющенко, Балоги, Жвании, Порошенко и других. В частности, по словам Гелетея, ЮВТ мог угрожать взрыв. Гелетей обещал «правовые последствия» полученной им информации, однако дело, как всегда, окончилось ничем. Буквально через месяц появилась непроверенная информация о том, что в Тимошенко стрелял снайпер, однако в ее достоверности сразу же усомнились даже соратники Юлии Владимировны, и недаром – сообщение оказалось «уткой».

Очередная волна заявлений о готовящемся физическом устранении ЮВТ вполне логично началась в преддверии последних президентских выборов. При этом наиболее известным стал сценарий, озвученный ее оппонентами из сине-белого лагеря: дескать, перед вторым туром ЮВТ сядет в машину вместе с кем-то из близких соратников, потом кортеж обстреляет снайпер, пуля ранит ее соратника, а Тимошенко «в крови и слезах» будет обвинять в этом оппонентов. После поражения на выборах об угрозах для жизни ЮВТ пока не сообщалось. Ждем следующих выборов?..

2. Покушения на Виктора Януковича.

Сообщений «сине-белых» о том, что на их Лидера кто-то собрался покуситься, тоже было немало – хоть и меньше, чем у их главной оппонентки. Общественное внимание привлекли три эпизода. Настоящей легендой украинской политики стал так называемый «яичный теракт» 24 сентября 2004 года в Ивано-Франковске, когда город посетил тогда еще премьер-министр Янукович. По мнению многих, имитация покушения на Януковича должна была выставить в плохом свете «оранжевых» и повысить популярность самого провластного кандидата как жертвы «звериного национализма». Несмотря на жесткое давление на журналистов, видео инцидента все же попало в эфир и моментально обрело популярность. Фраза «тяжелый тупой предмет», произнесенная депутатом Тарасом Чорновилом, который описывал найденный на месте событий подшипник, мигом стала крылатой. Пародийный мультсериал «Веселые яйца» сохранял популярность долгое время после Помаранчевой революции.

Буквально сразу после инаугурации Януковича стали применяться более чем усиленные меры безопасности: перекрытие улиц задолго до проезда президентского кортежа, несметное число правоохранителей на любых мероприятиях с участием Президента, множество «рамок» и досмотров вещей посетителей данных мероприятий, ограждение целых кварталов вокруг зданий, в которых находится гарант и т.д. Все это не могло не породить слухи, о том, что жизнь Януковича в потенциальной опасности, что и подтвердил летом глава СБУ Валерий Хорошковский. Потом в СМИ просочилась информация, что СБУ больше всего опасается возможного закладывания взрывчатки по ходу движения президентского кортежа или тарана президентского «Мерседеса» убийцей-смертником. Так или иначе, ни одного инцидента с кортежем гаранта так и не случилось, поэтому начало складываться впечатление, что Януковича запугивает собственное же окружение.

Последняя информация о готовящемся покушении на Януковича появилась совсем недавно – в начале января ее озвучил глава Ивано-Франковской ОГА Михаил Вышыванюк. По его словам, задержанные в области активисты организации «Тризуб», у которых был изъят арсенал разнообразного оружия, готовили покушение на Януковича и спикера Владимира Литвина, когда они находились на территории области. Якобы именно из-за этой информации Янукович во время поездки воспользовался не вертолетом, а самолетом, еще и изменив при этом запланированный маршрут. В правоохранительных органах от комментариев воздержались.

3. Покушение на Виктора Ющенко.

Возможное отравление тогда еще кандидата в президенты Виктора Ющенко стало одним из главных событий президентской кампании-2004 и, не исключено, повлияло на ее результат в пользу Виктора Андреевича. Поскольку за прошедшие шесть с хвостиком лет никто так и смог точно сказать, что именно произошло на даче у замглавы СБУ Владимира Сацюка 5 сентября 2004-го, отравление экс-президента породило огромное количество версий и слухов о его причинах: от инъекций ботокса до переедания суши. Судя по тому, что сам Виктор Андреевич говорил по окончании допроса в ГПУ по этому делу, расследовать его будут еще очень долго и не факт что успешно.

4. Покушение на Наталью Витренко в 1999-м.

В разгар президентской кампании 1999 года лидер ПСПУ Наталья Витренко (на тот момент достаточно влиятельный политик) находилась в Кривом Роге. Во время ее встречи с избирателями в толпу полетела боевая граната – пострадали сама Витренко и несколько десятков человек. Главным обвиняемым по делу следствие назвало Сергея Иванченко – руководителя местного штаба СПУ и доверенное лицо Александра Мороза, бывшего тогда для Леонида Кучмы опасным конкурентом. Иванченко получил 15 лет, но пробыл за решеткой лишь до 2004 года – в разгар Помаранчевой революции он был амнистирован лично Кучмой, что лишний раз заставило говорить о том покушении как «черной» технологии власти, направленной против Мороза.

5. Покушение на Павла Лазаренко в 1996-ом.

В июле 1996-го на пути кортежа тогдашнего премьера Павла Лазаренко произошел мощный взрыв, Павел Иванович получил незначительные ранения. Сперва ходили слухи о причастности к этому делу «донецких», в частности влиятельного депутата и бизнесмена Евгения Щербаня. Через некоторое время Щербань был убит в аэропорту Донецка, а Генпрокуратура пришла к выводу, что его убийство заказал именно Лазаренко. Сам Лазаренко, находясь в США, обвинил в организации покушения на себя окружение президента Кучмы, в частности его помощника и одного из наиболее влиятельных людей в государстве Александра Волкова. Тот, естественно, опроверг все обвинения и в свою очередь обвинил Лазаренко в подготовке покушения на себя. В итоге дело было замято.

6. Покушение на Леонида Кравчука в 1991 году.

Первое серьезное покушение на политического деятеля состоялось в Украине сразу после обретения независимости. В ходе президентской кампании-1991 Леонид Кравчук посещал один из харьковских рынков. Во время общения с народом кто-то попытался ударить Кравчука ножом, однако попал в одного из его телохранителей, нанеся тому серьезную рану. От смерти охранника спасло лишь то, что на пути ножа стала кобура пистолета. Нападавшего так и не нашли.

7. Покушение на Леонида Кучму в Германии.

В начале 2004 года появилась информация, что на Леонида Кучму готовилось покушение во время его пребывания в Германии. В СБУ поступило письмо с подробным описанием участников, заказчиков и способа покушения. Якобы расправиться с Леонидом Даниловичем должны были некие исламские террористы. После того, как информация не подтвердилась, все силы СБУ были брошены на поиски автора письма. Им оказался житель Донецка средних лет, а его главной мотивацией могла стать неразделенная любовь – в письме он говорил в причастности к покушению некой гражданки Украины, не ответившей взаимностью на его чувства. Сам Леонид Данилович отреагировал на эти события спокойно: «К подобной информации я философски отношусь. Если кто-то захочет это сделать, то обязательно сделает».

8. Покушение на Виктора Балогу в 2008 году.

Осенью 2008 года, в разгар войны между правительством и Секретариатом Президента, в прессе всплыла информация о якобы готовящемся покушении на главу СП Виктора Балогу, за которым вроде бы стояла сама Юлия Тимошенко. Источником информации послужил сам Балога, который обратился в СБУ и детально расписал возможные варианты готовящегося покушения: отравление, инсценирование ДТП или использование стрелкового оружия и взрывчатки. По словам Балоги, «инициатором и заказчиком является премьер-министр Юлия Тимошенко». Через некоторое время СБУ отрапортовала об установлении подозреваемого, однако на этом дело заглохло.

9. Покушение на Василия Цушко в 2007 году.

Почти сразу после штурма Генеральной прокуратуры в конце весны 2007-го, в котором активное участие принимал глава МВД Василий Цушко, он исчез из политической жизни и несколько месяцев лечился. Как заявил сам Цушко, он был отравлен теофиллином (в медицинских целях используется как лекарство от астмы). ГПУ по результатам проверки отказала в возбуждении уголовного дела, потому как не нашла состава преступления. Сам Василий Петрович уже после возвращения во власть в 2010 году решил не настаивать на расследовании дела: «В нашей стране, если ты указываешь в своем заявлении на то, что покушались на твою жизнь, то это сразу переводят в политическую плоскость, а потом тебя еще и высмеивают».

10. Покушение на Мустафу Джемилева в 2009 году.

Осенью 2009 года тогдашний глава МВД Юрий Луценко заявил, что милиция предотвратила покушение на лидера крымских татар Мустафу Джемилева, которое готовили представители радикальной исламской группировки «Ат-такфир валь-Хиджра», изъяв боевое оружие и взрывчатку. Начальник крымского главка и нардеп Геннадий Москаль пошел дальше, предположив, что за готовившимся покушением стояли «Талибан» и «Аль-Каида». В Партии регионов заявили, что никакого покушения не планировалось, а имела место попытка мобилизовать крымскотатарский электорат под Тимошенко. И только сам Мустафа Джемилев отреагировал спокойно: «На все воля Аллаха».