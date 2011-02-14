Сегодня начнется суд над экс-замминистра обороны Иващенко

Сегодня, 14 февраля, Печерский районный суд Киева начнет рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего первого заместителя министра обороны Валерия Иващенко в злоупотреблении служебным положением при продаже государственного предприятия Министерства обороны «Феодосийский судомеханический завод» (Крым). Предварительное заседание по этому делу назначено на 14:30.

Напомним, экс-первый заместитель министра обороны Украины Валерий Иващенко был задержан Военной прокуратурой 21 августа 2010 г. А 28 января Генпрокуратура направила в суд с обвинительным заключением уголовное дело против него.