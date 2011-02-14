Мэр Одессы: Я и не знал, что все так плохо

Бывшая власть Одессы оставила город в ужасном состоянии. Об этом в интервью «Сегодня» рассказал нынешний мэр Одессы Алексей Костусев.

«Я знал, что будет тяжело, но то, что город в таком состоянии, я не мог увидеть и в страшном сне. Сейчас работаем над проблемой колоссальных долгов, и есть результаты. Уже 100 млн грн отдали французскому банку. Если бы мы этого не сделали, банк имел бы право потребовать возвращения всей суммы долга. Конечно, хотелось бы потратить эти деньги на другое, например, отремонтировать все лифты в городе, продолжить строительство дороги «Север-Юг». Но приходится их направлять на закрытие грехов наших предшественников. А еще прошлые власти хвастались, что в Одессе - хорошие дороги. Вот только они молчали, что никому за эти дороги не платили! Суды по долгам уже проиграны. Тем должны 30 млн грн за дороги, тем – 24», сообщил Костусев.

Он также рассказал, что власти удалось сделать за первые 100 дней правления.

«Мы рассчитались по зарплатам с бюджетниками, погасили полугодовую задолженность перед работниками «Одесгорэлектротранса», вышли на то, чтобы платить зарплаты вовремя. Разбираемся с землепользованием - раньше 70% его было неузаконено. Не было договоров! Яркий пример - участок земли в горсаду. Люди приходили в мэрию, предлагали заключить договор аренды, а там от них требовали взятку. Представляете? Взятку за то, чтобы заключить договор, по которому бизнесмен будет платить деньги! Или второй пример - рынок «Успех». 70 тысяч отдавал в городскую казну. А мы сразу решили, что часть земли можно продать и получить 6 млн, по оставшемуся кусочку пересмотреть условия аренды и получать вместо 70 тысяч - 1,3 млн грн», - рассказал Костусев.

Напомним, ранее мэр Одессы Алексей Костусев обратился к прокурору города Анатолию Коваленко с просьбой осуществить «проверку законности внешнего заимствования в городской бюджет Одессы 2007 года».