Луценко рассказал Януковичу, в кого превратилась Муму, после того как выплыла

Год правления Президента Украины Виктора Януковича был годом лжи, насилия и небрежно замаскированных имитаций реформ. Об этом заявил лидер «Народной самообороны» Юрий Луценко, сообщили «Главреду» в пресс-службе партии.

«Хотелось бы передать ему, что, принимая решения, которые убивают жизнь людей и страны, он должен помнить, что, когда Муму выплыла и выжила, она стала собакой Баскервилей», - заявил Луценко.

При этом он отметил, что даже оставаясь в СИЗО он будет открыто говорить о происходящем в стране.

«И в СИЗО, и на свободе я останусь Луценко, которого и вы, и многие украинцы знают. Независимо от места пребывания я открыто буду говорить о том, что происходит в стране, верить в свои идеалы», - сказал политик.

В то же время Луценко признал, что сегодня не время для формирований новых политических проектов.

«Думаю, что в настоящий момент не время политических проектов, в настоящий момент время индивидуальной борьбы. Главное в настоящий момент - не опустить руки, не перейти на сторону торжествующего зла. Уверен, что такая позиция рано или поздно приведет к победе демократических проевропейских сил в Украине», - отметил Луценко.