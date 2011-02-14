Луценко: Мне мстят за пережитый нынешней властью страх

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко заявляет, что его арестовали в отместку за страх, пережитый ранее нынешней властью. Об этом он сказал в интервью «Коммерсант-Украина».

«Я в заключении не из-за каких-то вопросов, связанных с карьерой водителя. Все предыдущие водители всех предыдущих министров внутренних дел работали там же (в департаменте разведывательно-поисковой деятельности МВД. – Ред.) и имели те же звания (старший оперуполномоченный. – Ред.). Я в заключении, потому что стоит задача – покарать меня за ранее пережитый нынешней бандократией страх. Да, подконтрольная им Генпрокуратура спасла их от наказания, но экс-министра нужно наказать, чтобы другим неповадно было. Вторая задача – запугать общество, задушить дух Майдана», - заявил Луценко.

При этом он отметил, что истинная причина его задержания - исключительно политическая.

«Да, действительно, меня задержали по эпизоду с оперативно-розыскной деятельностью в деле отравления Виктора Ющенко, а арестовали – по эпизоду с моим водителем. Причем формулировка Печерского районного суда была предельно откровенна. Суд счел возможным меня арестовать за: 1) отрицание вины; 2) отказ давать показания; 3) дачу интервью и комментариев СМИ. Учитывая, что первые два основания – это гарантированные мне Конституцией права, я делаю вывод, что причина моего пребывания в тюрьме – исключительно политическая. Соответствующую жалобу на такое решение суда я уже отправил в Европейский суд по правам человека», - сказал политик.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура сообщила, что уже закончила досудебное следствие в отношении экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.