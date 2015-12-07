Политолог о визите Байдена: США — главный гарант того, что Украина не противостоит России одна

7 декабря 2015, 18:34

Для Порошенко лишиться поддержки Америки — смерти подобно, говорит Чорновил

Тарас Чорновил

Во время визита вице-президента США Джо Байдена в Украину украинский политикум услышит не только похвалу, но и услышит вопрос о том, когда же будет виден результат реформ.

Об этом политический аналитик, бывший народный депутат Тарас Чорновил рассказал в комментарии "Главреду".

"Что касается внутренних украинских ожиданий от данного визита. Очевидно, что из уст Байдена прозвучит несколько тезисов (когда говорит Байден — это не просто болтовня, а констатация позиции правительства США, это серьезно). Будет несколько положительных констатаций. Первая будет касаться того, как мы выполнили свои обязательства для введения безвизового режима. Вторая — как мы завершили законодательное и структурное обеспечение антикоррупционной составляющей. Теперь Байден может жестко подчеркнуть, что хочет увидеть реальную работу, когда Генпрокуратура завершит существование как мощный монстр, а начнет работать новая структура, как выписано в законе. Очевидно, будет сказано о необходимости запуска работы Антикоррупционного бюро. Но тут не будут выдвигаться очевидные претензии, потому что и до визита мы успели выполнить структурную часть. То есть, с одной стороны, прозвучит похвала, с другой — прозвучит вопрос о том, когда мы увидим результат (реформ)", — говорит политический эксперт.

"А вот в переговорной части, думаю, будет довольно жесткое давление относительно того, что реформы необходимо проводить срочно, ведь они результативны, только когда проводятся быстро. Тема недопустимости медленных реформ, очевидно, будет озвучена, а из этого можно делать какие-то кадровые выводы или не делать. Прямых требований об увольнении того или иного чиновника, даже в кулуарных разговорах, очевидно, звучать не будет. Просто может прозвучать сигнал, что американцы недовольны деятельностью в той или иной сфере", — поделился мнением политолог.

"Недавно мы слышали заявления от посла, который является официальным представителем США, о том, что американцы были недовольны деятельностью генерального прокурора. Эта ситуация была исправлена, выборы антикоррупционного прокурора прошли блестяще, избраны адекватные люди. А относительно деятельности Яценюка прямых выпадов не будет (они так не делают), а вот неудовлетворение темпом реформ, безусловно, прозвучит", — уверен Чорновил.

"Украинская сторона должна будет как-то реагировать на замечания, — говорит эксперт. — Игнорировать их будет довольно рискованно, потому что так можно остаться один-на-один со своими проблемами. Америка сегодня фактически является главным гарантом того, что мы не противостоим России сами. Думаю, что мелких замечаний от американцев мы не услышим. Есть ряд других договоренностей, которые будут реализовываться на совершенно другом уровне. Мы просто увидим результаты, когда будут подписываться какие-то соглашения, скажем, между оборонными ведомствами Украины и США относительно дополнительных направлений учений, дополнительных подготовок, стратегической информации, обмена разведывательной информацией (что нам катастрофически необходимо сейчас), но США будут это связывать таким образом: мы можем предоставить все это при условии, что мы берем на себя определенные обязательства (реформировать окончательно армию, согласовать наше законодательство и структуру с системой НАТО и т.д.)", — говорит эксперт.

По его мнению, американцы это все формулируют так: мы сейчас с вами подпишем пять соглашений, но они заработают только в случае, если течение трех месяцев мы увидим конкретные результаты, а если не будет результатов, то эти соглашения не начнут действовать.

"Что касается экономических вопросов, то, думаю, будет кулуарная привязка проведения реформ в Украине к тому, как они будут давить на МВФ. Отказаться от таких предложений крайне сложно, потому что предложения заманчивы, а их срыв достаточно рискованный для нас по своим последствиям", — считает политолог.

"Что касается проведения реформ, то по линии Президента, думаю, особых проблем не будет, ведь, пусть и с опозданием, но большинство из них запущены в работу. Единственное — может ускориться антикоррупционная деятельность. Для Президента лишиться сейчас поддержки США смерти подобно. Поэтому, очевидно, он "сядет на шею" всем тем, кто затягивал этот процесс, и всё начнет работать несколько быстрее", — говорит Чорновил.

"С Кабинетом министров — разношерстная ситуация. Думаю, Яценюк сумеет воспользоваться этой ситуацией и кулуарно укрепить себя. А те направления реформ, которые готовятся в Кабмине, все-таки начнут готовиться быстрее", — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Чорновил рассказал о серьезных сигналах США, направленных в адрес России, Евросоюза и финансовых партнеров Киева.

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Россия Евросоюз Кабмин Яценюк эксперт Чорновил политолог визит Байден сигнал политаналитик
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