Ваххабит Раздобудько и Аль-Каида Пакистана

В России продолжается следствие по делу о взрыве в аэропорту Домодедово. На данный момент рассматривается возможная причастность к нему десяти человек. Причем главный подозреваемый – славянин, гражданин РФ с украинской фамилией Раздобудько. Зовут его Виталий Юрьевич, родился в 1978 году, официально проживает в Ставропольском крае и входит в группировку «Ногайский джамаат».

«Ногайский джамаат», он же «ногайский батальон» - это объединение ваххабитов Ставрополья (напомним, этот регион РФ граничит с Чечней). Считается, что его, как и многие другие из сети ваххабитских организаций Северного Кавказа и пограничных территорий, создал шейх Хаттаб после первой чеченской войны. Название джамаата, принимавшего участие в знаменитом вторжении Хаттаба в Дагестан, отражает его суть: большинство его членов были этническими ногайцами.

Интересно, что, если верить рапортам российских силовиков, джамаат уже ликвидирован. Причем несколько раз. Считалось, что «остатки» джамаата были уничтожены еще 13 февраля 2006 года в бою с российскими милиционерами и спецслужбистами у аула Тукуй-Мектеб, что на границе Ставрополья с Дагестаном. Однако уже 17 августа 2010 года боевики джамаата организовали теракт в Пятигорске, в результате которого пострадали 30 человек, а 30 сентября безуспешно попытались устроить взрыв в Ставрополе. Их вновь «уничтожили» в результате операции ФСБ, прошедшей в конце октября 2010 года. Однако в новогоднюю ночь в Москве произошел новый взрыв – взлетел на воздух гостевой домик стрелкового клуба «Объект» в Кузьминском лесопарке. Погибла одна женщина. Как выяснилось впоследствии, она приходилась женой одному из лидеров «ногайского батальона». По версии следствия, она должна была стать живой бомбой и взорваться в центре Москвы в новогоднюю ночь, однако погибла из-за неправильного обращения со взрывчаткой. 5 января в Волгограде арестовали ее сообщницу, снимавшую этот охотничий домик – 24-летнюю Зейнап Суюнову, также приходившуюся женой одному из «ногайцев».

Виталий Раздобудько считается активным членом джамаата. Он проходил по делу о взрыве в Пятигорске, однако так и не был пойман. С октября 2010-го числился пропавшим без вести. Родные искали Виталия, считая, что его похитили боевики из-за его желания порвать с джамаатом.

Предположить, что именно он является смертником, подорвавшим себя в Домодедово, сотрудников спецслужб заставила информация о некавказском происхождении погибшего. Согласно предварительным выводам Института этнологии антропологии РАН, последний не был «лицом кавказской национальности», как предполагали вначале. «Это точно не кавказец. Смертник принадлежит к европеоидной расе, южному варианту. К этой группе относятся французы, итальянцы, арабы», - сказала заведующая лаборатории пластической реконструкции Института этнологии и антропологии РАН Татьяна Балуева. Точнее определить эксперт не взялась, учитывая, что в наличии была лишь не очень качественная фотография головы погибшего.

Параллельно версии, что погибший смертник и есть Раздобудько, рассматривается и версия, что Раздобудько был не исполнителем, а организатором взрыва. Российская газета «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники в силовых органах, заявляет, что след Раздобудько был обнаружен и в деле о взрыве под Новый год – якобы он шантажировал погибшую и ее сообщницу угрозами их детям.

Тем временем пакистанское издание The News сообщает, что ФСБ обратилось к местным дипломатам с просьбой помочь в борьбе с террористами. По версии издания, российские спецслужбы полагают, что боевики околочеченской террористической сети проходили или проходят обучение в «зоне племен» на границе Пакистана и Афганистана. Известно, что эта зона контролируется не столько Пакистаном, сколько местными старейшинами, симпатизирующими выбитым из Афганистана талибам. Здесь же предположительно находятся тренировочные лагеря Аль-Каиды. ФСБ не первый раз связывается с пакистанскими властями: до этого они просили о помощи после двух взрывов в московском метро 29 мая 2010 года.