Высший совет ВС Египта запретит забастовки - СМИ

Высший совет вооруженных сил Египта, управляющий страной после отставки Хосни Мубарака, в своем очередном заявлении запретит проведение демонстраций, забастовок, а также предостережет граждан от организации беспорядков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Интернет-портал «Аль-Ахрам».

Напомним, накануне, 13 февраля, в Египте продолжались забастовки. Рабочие, служащие банков, журналисты и даже полицейские вышли на улицы Каира и других египетских городов с требованием повышения зарплат и улучшения условий труда.

У министерства внутренних дел в центре Каира собрались сотрудники полиции, которые также выступали за повышение зарплаты и фиксированный рабочий день.

Экс-президент Хосни Мубарак передал власть Высшему совету вооруженных сил Египта, который возглавляет министр обороны Хусейн Тантави.