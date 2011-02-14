Луценко: Привилегий в тюрьме я не просил

Экс-глава МВД Юрий Луценко не просил привилегий во время пребывания в СИЗО. Об этом он рассказал в интервью изданию «Коммерсант-Украина».

«Условия содержания стандартные - камера площадью 9 квадратных метров на троих, железные нары. Кирпичный стол, кирпичный стул, цементный пол. Умывальник и отхожее место начала прошлого столетия. Есть телевизор, кипятильник, электролампа», - оассказал Луценко.

По его словам, «единственное украшение - страница из «Зеркала недели» с изображением Деда Мороза за решеткой и надписью «Не спрашивай, по ком звонят новогодние колокольчики».

«Никаких привилегий я не просил. В армии в свое время я служил, так что особых проблем бытового характера не испытываю. Конечно, остро ощущается оторванность от семьи», - отметил политик.

Он также подчеркнул, что его «спасают книги».

«Что касается жизни в тюрьме, то она намного честнее, чем на свободе. Конечно, есть здесь и воры, и взяточники, и грабители. Но никто не разглагольствует о наведении порядка во имя построения новой страны для людей так, как это делают нынешние мегаворы, взяточники и грабители при власти», - отметил Луценко.

Как сообщалось, Луценко заявил, что его арестовали в отместку за страх, пережитый ранее нынешней властью.