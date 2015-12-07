Яценюк рассказал Байдену о пяти главных реформах для Украины

Борьба с коррупцией, прозрачная приватизация, дерегуляция и введение новых стандартов управления государственными компаниями должны стать основными реформами, которые должно воплотить правительство Украины в ближайшее время.

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк в ходе совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джозефом Байденом, передает УНИАН.

"Мы проговорили основные вопросы, которые необходимо сделать в ближайшее время. Позиция администрации США совпадает с позицией правительства. Это реальная борьба с коррупцией, дерегуляция и уменьшение влияния власти на экономические процессы, реформа налоговой системы, приватизация, введение новых стандартов в управление государственных компаний", — сказал премьер.

При этом он добавил, что успех Украины был бы невозможен без помощи США. "Но мы можем получать поддержку только тогда, когда мы демонстрируем прогресс", — отметил Яценюк.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Соединенных штатов Америки рассматривает возможность выделения 300 млн долл на проекты безопасности, которые могут быть реализованы в Украине.