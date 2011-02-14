Правительство Палестины уходит в отставку

Члены кабинета министров Палестинской национальной администрации должны подать в отставку сегодня, 14 февраля, сообщают источники Би-би-си.

Предполагается, что сразу после этого председатель автономии Махмуд Аббас попросит премьер-министра Саляма Файяда назначить новое правительство.

Отметим, 12 февраля Аббас заявил, что парламентские выборы и голосование по кандидатуре руководителя Палестинской автономии состоятся до сентября этого года.

Такое заявление было сделано после того, как свой пост покинул Хосни Мубарак, президент Египта, являющегося важным соседом ПА.