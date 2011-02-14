Борьба с коррупцией в Украины связана с развитием демократии - Грищенко

Борьба с коррупцией и проведение системных экономических реформ будут неразрывно связаны с укреплением и развитием демократии в Украине. Об этом в своей статье «После неудачи оранжевой революции Украина двигается вперед», опубликованной в американской газете WallStreet Journal, заявил министр иностранных дел Константин Грищенко, сообщили «Главреду» в пресс-службе МИДа.

«Экономические реформы, профессиональная армия, достойные пенсии и др. - такими были грандиозные обещания, которые свелись на нет за годы «помаранчевого» правления. В результате на президентских выборах этим лидерам отказал в доверии собственный народ. Новая реформаторская власть проводит успешную модернизацию Украины», - написал Грищенко.

По его словам, «получив в наследство, по сути, пустую казну, разбалансированную экономику и разочарованную страну, в которой свирепствует коррупция, команда Виктора Януковича принесла Украине стабильность, а также необходимые, хотя и тяжелые реформы, которые были высоко оценены многочисленными международными наблюдателями, включительно с Международным валютным фондом».

При этом Грищенко отметил, что какими бы не были успехи украинского руководства, оно готово к честной дискуссии с ее американскими друзьями относительно того, что можно было бы сделать иначе.