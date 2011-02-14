Протестующим в Каире дали полчаса, чтобы покинуть Тахрир

Армия Египта призвала сегодня всех, кто еще остается в центре Каира на площади Тахрир, прекратить протест, очистить площадь и вернуться к работе, передает ИТАР-ТАСС.

Военная полиция в «красных беретах» окружила площадь, пытаясь выдавить последних демонстрантов. По имеющейся информации, этим людям дано полчаса на то, чтобы уйти с Тахрира.

Отметим, в течение часа Высший совет вооруженных сил должен выступить с очередным заявлением, в котором, «предостережет протестующих от разжигания насильственных действий».