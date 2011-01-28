Богдан Данилишин: У Тимошенко есть все перспективы стать президентом

Экс-министр экономики в правительстве Тимошенко Богдан Данилишин - наглядная иллюстрация тезиса: если человек не занимается политикой, политика займется этим человеком. Он и сам признавался, что в политику попал случайно – до назначения министром в декабре 2007 года Данилишин занимался академической научной работой, в 32 года стал доктором наук, в 44 – академиком. В правительстве Тимошенко Данилишин был далеко не на первых ролях, а после отставки Кабмина вернулся в Национальную академию наук Украины, периодически давая комментарии и интервью, критикуя действующую власть – то есть вел вполне нормальную жизнь. Все стремительно изменилось в августе прошлого года, когда Данилишин оказался первым высокопоставленным чиновником правительства Тимошенко, которым заинтересовалась Генпрокуратура. Экс-министру инкриминировали незаконное согласие на проведение тендера с одним участником для нужд аэропорта «Борисполь». 11 августа 2010-го Печерский суд постановил задержать Данилишина, 20 августа появляется информация о его пребывании за рубежом, а в последний день лета его объявляют в розыск по линии Интерпола. Нашелся Данилишин 19 октября в Чехии, куда добровольно приехал на встречу с представителями ГПУ. Украинская сторона немедленно подала запрос на экстрадицию Данилишина в Украину, а сам он в ожидании своей участи почти три месяца провел под стражей. Вердикт МВД Чехии о предоставлении Данилишину политического убежища стал холодным душем для украинской власти – потому что тем самым европейское сообщество открыто признало факт политических преследований в Украине. Данилишин получил неформальный статус «жертвы режима», а попытки власти обелить себя в этой истории выглядят весьма неубедительно.

Богдан Михайлович, как вы обустроились в Чехии? Где живете, сумели ли уже найти работу?

Знания, полученные в Украине, конечно, станут полезными для моей дальнейшей деятельности, в том числе и на территории Чешской Республики. Я занимал определенные позиции в системе Национальной академии наук Украины, читал лекции для многих международных организаций, и, думаю, эти знания будут использованы мной уже на территории страны, предоставившей мне международную защиту. В данный момент происходят соответствующие процедуры после предоставления мне права международной защиты, связанные с так называемой интеграционной программой. Участие в ней обусловлено решением проблемы проживания, изучения языка, предоставления работы.

Когда вы сможете приступить к полноценной жизни в Чехии?

Думаю, уже в следующем интервью я смогу с вами говорить на чешском языке, если вы его знаете (смеется. – Авт.).

Ваши соратники по «Батькивщине» оказывают вам какую-то помощь, в частности финансовую, в вашей интеграции в чешское общество?

Программа предоставления международной защиты была осуществлена министерством внутренних дел Чешской Республики, и она предполагает соответствующую процедуру. Сейчас я пользуюсь возможностями, предусмотренными этой процедурой.

В интервью изданию «KyivPost» в начале сентября 2010 года вы говорили, что намереваетесь вернуться в Украину по завершении своего лечения и не станете искать политического убежища. Почему ваши планы изменились?

Процессы, происходящие в Украине, действующая на данный момент система выборочного правосудия, прежде всего, в отношении бывших членов правительства, нынешней оппозиции, не может гарантировать того, что в Украине мне будет предоставлена возможность эффективной защиты и опровержения выдвинутых против меня обвинений. Поэтому анализ положения дел в Украине, анализ политического развития нашего государства, обвинений, звучащих сейчас по отношению ко мне как к министру бывшего правительства, довершили мое убеждение в том, что в Украине мне не будет обеспечена справедливая защита. И тогда были поданы соответствующие документы в министерство внутренних дел Чешской Республики, обращения в ряд международных организаций, которые доказали, что в Украине действительно происходит нарушение прав и свобод граждан, в том числе возможности проведения справедливого расследования и защиты интересов в судах Украины.

Идея просить политическое убежище лично ваша или вы с кем-то советовались?

Это была моя собственная идея. Я очень переживал, принимая такое решение. После того, как украинская власть фактически сдала меня чешской полиции, я утратил доверие к нынешней власти и системе «кумовского» правосудия.

Власть говорит, что Данилишин, если он уверен в своей честности, должен дать возможность расследовать свое дело - поскольку без допросов самого Данилишина это невозможно. Вы не считаете, что должны каким-то образом отстоять себя?

Я никогда не прятался, как сейчас власть старается это представить. Не бегал из Украины в одних штанах и в одном тапочке, как кое-кто в 2005 году, убегая в Россию после Оранжевой революции. Я уехал из Украины под своей фамилией, официально на территорию Германии. Под своей фамилией я находился в Баден-Бадене и Бад-Кризбахе, нигде не прятался. Потом, по предварительной договоренности с правоохранительными органами Украины, я прибыл на территорию Чешской Республики, чтобы дать показания по своему делу. Как стало известно позже, эти показания никому не нужны, и возбужденные против меня уголовные дела носят преимущественно политический характер.

Во-первых, я хочу сказать, что Министерство экономики согласовывало только процедуру закупок, а не предмет закупок. Министерство экономики никогда не отвечало за цену, не назначало одного исполнителя и не определяло, где и когда будет происходить поставка. Решение о закупках принимает заказчик. Он отправляет в Министерство экономики соответствующие документы, подтверждающие или не подтверждающие возможность применения процедуры. Кроме того, в согласовательном письме прямо сказано, что данное согласовательное письмо не является подтверждением цены закупок, все это прерогатива заказчика. И если ситуацию нормально проанализировать, в том числе положение, утвержденное семнадцатого октября 2008 года, то из этого следует, что Министерство экономики не имеет отношения к пунктам, связанным с нарушением законодательства.

Я не принимал решения о предмете закупок или выборе одного исполнителя, как мне это инкриминируют, потому что не имел никакого отношения ни к формированию цены, ни к переговорам, проводимых заказчиком, в данном случае Министерством обороны, государственным предприятием «Аэропорт «Борисполь» и тому подобное. Это прерогатива заказчика, и заказчик сам за это отвечает. Кроме того, в восемьдесят втором пункте постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении положений о закупке» указано, что закупка у одного участника — это процедура, в соответствии с которой заказчик оформляет договор о закупке с участником после проведения с ним переговоров. То есть переговоры уже были проведены. Из этого следует, что представленный на согласование в Министерство экономики пакет документов для проведения процедуры закупки с одним участником включал уже проект договора как одно из условий согласования процедуры торгов с одним участником. Это пункт двадцать второй приказа №64 от 30.01.2009 года. То есть заказчик в соответствии с этим документом является распорядителем используемых им государственных средств и несет по ним обязательства. Скажите, пожалуйста, как можно возбуждать дело против меня и не возбуждать дело против Министерства обороны или государственного предприятия «Аэропорт «Борисполь»?

Если аналогичные документы подписывают члены нынешнего правительства, так почему против них никакие уголовные дела не заводятся?! И меня убеждают, что в моем деле нет никакого политического подтекста?!.

Мне также странно было слышать, что против меня возбуждены дела уже после того, как я отбыл на территорию Германии, и что были приобщены какие-то выводы, неизвестно кто их давал, какие организации. Я, например, знакомился с выводами Счетной палаты Украины, сделанными 23.06.2010 года в акте №1037. Кстати, под этим актом есть подпись господина Цушко, который пришел после меня. Ни одного слова о нарушении с моей стороны на то время не было. Кроме того, Счетная палата уже тогда подтверждала, что выданные Министерством экономики в 2009 году письма на применение этой процедуры законны. Даже могу процитировать: «Письмо, выданное Министерством экономики с согласованием на применение процедуры закупки с одним участником не обязывает заказчиков заключать договора на закупку, поскольку решения министерства не носят разрешительного характера». Это согласовательное письмо, но не письмо, дающее разрешение на проведение соответствующей процедуры. Решение о данной процедуре уже было принято. Это также свидетельствует о том, что все выдвинутые в мой адрес обвинения притянуты неизвестно откуда.

Если разбираться в системе проведения закупок, необходимо вспомнить, какое возмущение нашей общественности, в том числе предпринимателей, вызывала Тендерная палата в 2006-2007 годах. Кстати, в 2007 году на процедуры закупки с одним участником было потрачено 133 миллиарда гривен, или 52% всех процедур. В первом квартале 2008 года, когда уже действовала Комиссия по государственным закупкам при Верховной Раде и Тендерная палата, на процедуру закупок с одним участником только за два месяца было израсходовано 62 миллиарда гривен. И ни одного документа об этих процедурах на данный момент не сохранилось. Но эти вопросы не интересуют Генеральную прокуратуру.

Но в целом в 2008 году закупок с одним исполнителем был только 21%, в 2009 году - до 30%. И возникает следующий вопрос: если у меня было девять заместителей, то, зная о каких-то нарушениях, разве бы я не прятался за кого-то, не поручал бы это подписывать своим заместителям, как делали все остальные?.. Но я не прятался и не собираюсь прятаться, потому что никакой вины за собой не чувствую.

«Все правительства можно просто-напросто брать и вывозить туда, где находится Луценко и остальные министры»

На ваш взгляд, зачем власти вас преследовать? Чтобы доказать, что в правительстве Тимошенко работали коррупционеры и воры? Или чтобы вы во время допросов «сдали» какой-то компромат на Тимошенко? Есть ли у вас собственная версия?

Во-первых, я хочу сказать, что события, происходящие сейчас в Украине в связи прежде всего с преследованием министров Юлии Тимошенко, – и Луценко, и Филипчука, и Данилишина, и Корнийчука – носят явно выраженный политический характер. Никаких сомнений в этом быть не может. Если уж наша нынешняя власть хочет быть бескомпромиссной и вести борьбу со злоупотреблениями, пусть начинает с себя. В период правительств 2003-2004 годов, 2006-2007 годов разве мало было нарушений? Или не было нарушений, связанных с закупками? Можно привести не один пример, я думаю, что в ближайшее время я приведу все данные, которые у меня есть.

Но вы можете быть составляющей поиска компромата на Юлию Тимошенко?

Я не хотел бы сейчас давать оценку этим процессам. Я думаю, что время все расставит по своим местам. Но то, как власть сейчас обращается с самой Юлией Тимошенко и с членами бывшего правительства, демонстрирует, что у власти нет трезвых аргументов, чтобы доказать, что бывшее правительство действовало не в правовом поле, что оно нарушало законодательство, и его действия противоречили национальным интересам. Все эти обвинения, которые сейчас высказываются, можно было бы предъявлять тысячам, даже десяткам тысяч государственных служащих, всем правительствам, которые работали в Украине, начиная с 1991 года. Все правительства можно просто-напросто брать и вывозить туда, где находится Луценко и остальные министры.

А почему, кстати, этого не делали раньше? Это круговая порука?

Я не знаю. Думаю, что имеет место стремление сегодняшней власти уничтожить именно ту оппозицию, у которой есть реальная перспектива в Украине. Мне очень больно наблюдать с территории страны, где я сейчас нахожусь, когда в День соборности наши оппозиционные лидеры говорят об объединении, а каждый празднует отдельно. Как в пословице: где два украинца — там три гетмана. Поэтому главная задача власти — не допустить Тимошенко и блок, который она возглавляет, до будущих парламентских выборов.

Как вы могли бы прокомментировать достаточно свежее обвинение со стороны главы Госфининспекции (бывшее КРУ) Петра Андреева, который утверждает, цитирую: «За подписью экс-министра экономики Богдана Данилишина из Пенсионного фонда было выделено семнадцать миллионов гривен на агитационную кампанию о достижениях предыдущего правительства. Основная задача этой кампании была подготовить обращение за подписью Юлии Владимировны к каждому гражданину Украины, чтобы можно было войти в каждый дом и рассказать о том, что вам добавили шестьдесят восемь копеек». При этом, по словам Андреева, именно вы подписали согласование на проведение закупки у одного участника – созданной за месяц до того компании.

Я хочу сказать, что это все полный маразм, потому что Данилишин не выделял деньги из Пенсионного фонда. Пенсионный фонд не был в подчинении Министерства экономики, и решения, которые принимались Пенсионным фондом, к Министерству экономики никакого отношения не имеют.

Но вы подписывали согласование на проведение закупки у одного исполнителя?

Дело не в том, подписывал или не подписывал я этот документ. Если для этого были законные основания - я подписывал документы. Хочу еще раз сказать, что решение о процедуре закупок услуг у одного участника принимает заказчик, а не Данилишин, и не Данилишин деньги выделяет, потому что таких денег в Министерстве экономики не было. Кроме того, КРУ не та организация, которая может предъявлять какие-то обвинения, они могут лишь констатировать факты, они могут заказчика проверять, но не центральный орган исполнительной власти, на который возложена соответствующая организация процедур, связанная с государственными закупками.

Еще один вопрос по государственным закупкам. Прокомментируйте, пожалуйста, события 2009 года, когда Тендерный комитет Львовского аэродрома обратился к вам с просьбой согласовать процедуру закупки у одного участника - ООО «Азовимпекс». Цена этого вопроса была почти миллиард гривен. И вы очень быстро, за один день подписали согласование, согласно которому эта компания стала распорядителем почти миллиарда гривен бюджетных средств.

Я по этому поводу давал показания в Генеральной прокуратуре. Я был и у следователя Киевской транспортной прокуратуры господина Куценко, давал соответствующие объяснения, в том числе и по той процедуре. Хочу отметить, что после того, как мы ушли из Кабинета Министров, все тендеры, связанные с Евро-2012, вообще проводятся без проведения и организации соответствующих процедур и даже без уведомления Министерства экономики Украины. То есть это уже вообще полный цинизм, когда говорят о том, что мы незаконно давали соответствующие согласования, а сами вообще проводят тендеры без соответствующих уведомлений. Так о каких конкурентных процедурах закупок можно говорить уже в 2010-2011 году?

Так нарушения в том, что вы за один день подписали письмо-согласование на миллиардную закупку, вы не видите?

Во-первых, это за один день не происходило. Мне лично никто документы не подавал, документы подавались в канцелярию Министерства экономики, они проходили соответствующую регистрацию, есть соответствующая запись о вхождении и регистрации тех документов, и дальше происходила процедура, предусмотренная соответствующим положением о проведении закупок, утвержденная постановлением Кабинета Министров Украины.

То есть вы не видите никакой спешки – все же решалась судьба огромных средств?

Я хотел бы сказать, что сейчас процедуры закупок, связанные с проведением Евро-2012, происходят вообще без каких-либо тендеров и без согласования с Министерством экономики Украины.

«Тимошенко мне пожелала здоровья и поскорее адаптироваться»

Как вы прокомментируете информацию, распространенную рядом СМИ, что в получении вами политического убежища помогал, в частности, Виталий Гайдук (бывший руководитель группы советников Юлии Тимошенко и экс-совладелец «Индустриального союза Донбасса», в который входила вышеупомянутая компания «Азовимпекс». - Авт.) ?

Эта информация не отвечает действительности. Я официально обратился в министерство внутренних дел Чешской Республики, была соответствующая аргументация, предоставлены документы, подтверждавшие, что преследования против меня носят политический характер. После моего задержания восемнадцатого октября у меня были представители министерства внутренних дел Чешской Республики, при этом присутствовал мой адвокат, были у меня соответствующие разговоры с представителями правоохранительных органов Чехии. На основе предоставленных фактов, а также их оценок, заседали соответствующие комиссии, было принято решение о предоставлении мне политического убежища. Я ни с кем кроме представителей министерства внутренних дел и моего адвоката не общался.

И контактов с Гайдуком во время рассмотрения вашего дела не было?

Вы же знаете, где я находился...

А после освобождения из-под стражи вы с ним не пересекались, не были в курсе того, что он мог делать по вашему делу?

Мне было предоставлено политическое убежище, официально мне об этом объявил в том учреждении, где я находился, представитель министерства внутренних дел тринадцатого января. После освобождения я вышел из тюрьмы четырнадцатого января. То есть решение уже было принято, и до принятия этого решения я, кроме своего адвоката, больше ни с кем не общался.

С кем из представителей украинской оппозиции вы общались после освобождения из-под стражи? Когда вы в последний раз говорили с Тимошенко?

Последний раз с Юлией Владимировной я говорил сразу после моего освобождения, четырнадцатого января под вечер.

Что она вам тогда говорила?

С Юлией Владимировной мы переговорили о том, в каком сейчас состоянии Украина, о положении дел и в экономике, и в политической жизни нашей страны. Она мне пожелала здоровья и как можно скорее адаптироваться и начать эффективную деятельность уже в этой стране, предоставившей мне систему международной защиты.

Еще с кем-то вы поддерживаете контакты?

Конечно. Я разговаривал с Юлией Владимировной, с другими коллегами, с которыми мне выпала честь работать в правительстве Украины, а это были достаточно непростые годы — 2008-2009-й — время кризиса...

«Я бы хотел, чтобы власть наконец лишилась синдрома неполноценности»

В Украине бытует мнение, что предоставление вам политического убежища — это последнее предупреждение Виктору Януковичу от Запада, что дальнейшего нарушения политических прав людей, преследования оппозиции и тому подобное цивилизованный мир не потерпит. По вашему мнению, это последнее предупреждение нынешней власти?

Я бы хотел, чтобы власть наконец лишилась синдрома неполноценности, который связан с тем, что путем подавления своих политических оппонентов можно добиться большей значимости. Преследование оппозиции, на мой взгляд, объясняется прежде всего нереализованными амбициями, основанными на том, что только одолев своих оппонентов можно реализоваться самому. Это неправильно. И я бы хотел, чтобы власть наконец прекратила все политические преследования. Если уж очень хочется бороться с коррупцией, пусть начинают с себя, со своих министров и своих высоких чиновников, а не обращаются к оппозиции, к членам бывшего правительства. Пусть начинают со своих, и тогда мы посмотрим, насколько эффективна и результативна борьба с оппозицией.

На ваш взгляд, какая участь ждет оппозиционеров, которые сейчас либо на подписке о невыезде, либо под стражей?

Если власть хочет видеть свою перспективу, нужно находить нормальные формы сотрудничества со всеми оппозиционными силами и политическими оппонентами. Потому что навязывать свое мнение и соблюдать свой собственный интерес, не учитывая при этом все политические тенденции, существующие в Украине, формировать выгодную для себя оппозицию, которая будет принимать участие в массовке и поддакивать определенным решениям власти, – это не свидетельство того, что в Украине сформированы принципы демократии и есть демократическая перспектива. Демократия формируется только тогда, когда есть возможности и условия выражения своих взглядов и своих убеждений всеми членами общества и политическими организациями.

А власть, которую обвиняют в масштабных политических преследованиях, может измениться и стать цивилизованной и демократической? Или нужно, чтобы пришел кто-то другой?

У нас есть соответствующие процедуры смены власти, прописанные в действующем законодательстве. И я бы хотел, чтобы эти процедуры были законными. И власть тоже должна учитывать, что единственным выразителем власти в Украине является народ. Давайте посмотрим, какую власть избирал народ, с какими полномочиями, и что мы получили в итоге.

Так власть нужно менять?

Я думаю, народ сам разберется в ситуации, сложившейся в Украине, и даст оценку всем действиям власти.

Эта оценка будет негативной? Власть проигрывает на следующих выборах?

Я не хотел бы сейчас давать какие-либо оценки. Думаю, что люди разберутся и уже видят, к чему могут привести решения власти, основанной на принципах единственной политической точки зрения и единоначалия. Я бы не хотел, чтобы Украина скатывалась до состояния тех государств бывшего Советского Союза, в которых происходят нарушения прав человека и нормальных цивилизованных условий развития.

Вы говорите о процедуре смены власти, описанной в Конституции, то есть выборах. Может произойти такое, что эту власть сметут Майданом, то есть выйдут на улицы с протестами? И что может людей побудить к этому?

Я надеюсь, что власть подумает о том, чтобы каждый гражданин нашего государства чувствовал себя действительно гражданином, а не винтиком в машине государственной системы. Когда будет предоставлена возможность выражать свое мнение, взгляды, позиции всем членам гражданского общества, только тогда можно будет говорить об определенных гражданских правах в нашей стране.

Вы сейчас находитесь в Чехии. Как там могут воспринять, например, лишение свободы Юлии Тимошенко, или обвинительный приговор Юрию Луценко, или еще кому-то из украинских оппозиционных топ-политиков?

Я не берусь сейчас оценивать реакцию западной общественности, я думаю, что западная общественность уже разобралась в происходящих в Украине процессах, особенно по отношению к членам нынешней оппозиции — к членам бывшего правительства и дала свои оценки. В том числе звучали соответствующие оценки мониторингового комитета Совета Европы, и представителя государственного департамента Соединенных Штатов Америки, и правительства Германии, и правительств других стран. Думаю, что Украина находится под достаточно пристальным мониторингом западных государств, которые отслеживают процессы, происходящие в нашем государстве, и дают соответствующие оценки.

Людям, на которых сейчас уже заведены уголовные дела, или чувствующим, что до этого скоро дойдет, вы бы посоветовали в данный момент выезжать из Украины, то есть последовать вашему примеру?

Я надеюсь, что власть сделает выводы из процессов, уже имеющих место сейчас, и будет принимать более взвешенные, обоснованные решения, в том числе и по уже заведенным делам, и все последующие процессы в Украине не будут носить выборочный характер. А те дела, которые сейчас власть возбуждает против своих, - это просто мелкие моменты, дела против мелких чиновников, которые никого ни к чему не обязывают. Не хотелось бы, чтобы в Украине существовал принцип выборочного правосудия.

Вы говорите так, как должно быть в идеале. Но если аресты бывших министров и других высокопоставленных лиц предыдущей власти не прекратятся, тем, кто останется на свободе, нужно выезжать или ждать, пока придут и за ними?

Я прежде всего хотел бы посмотреть, как Президент реагирует на нарушения, допущенные высокопоставленными лицами нынешней власти. Я думаю, что теперь последует мониторинг действий, имеющих место в Украине, и международная общественность даст соответствующие оценки деяниям власти касательно тех или иных вопросов, связанных с гражданскими правами, в том числе и правами политических организаций и движений.

Итогом подобного мониторинга могут стать не только декларации о нарушении прав человека в Украине или свертывании свободы слова, но и конкретные действия, которые дадут нашей власти понять, что это уже не шутки? Например, объявление кого-то из наших должностных лиц персонами нон грата или применение к Украине определенных санкций и тому подобное.

Я хочу верить, что власть поймет ситуацию и примет соответствующие меры, чтобы подобные действия не повторялись.

Вам, кстати, неизвестно, обращался ли кто-то еще из украинцев в Чехию с просьбой о предоставлении политического убежища?

Мне об этом неизвестно.

Вы говорили, что власть действует по принципу унитаризма, единоначалия и тому подобное. По вашему мнению, решение начать уголовное преследование, например, вас лично, принималось лично Януковичем?

Я не знаю, кто принимал такое решение, но хочу сказать, что это решение было принято после ряда моих публикаций и интервью в период после моей отставки в 2010 году.

«Я не жалею ни о чем»

Когда и при каких условиях вы можете вернуться в Украину?

Когда Украина будет не на словах декларировать принципы демократии и возможности обеспечения эффективной правовой защиты, и когда это действительно будет доказано на практике. Наша Генеральная прокуратура уверяла, что я получу соответствующее право на судебную защиту, о чем, кстати, говорила в запросах о моей экстрадиции, а на самом деле мой адвокат до сих пор не имеет даже возможности ознакомиться с моим делом. Это яркое подтверждение того, насколько власть не заинтересована в том, чтобы дело рассматривалось в правовом поле.

Если вы вернетесь в Украину, вы будете заниматься политической деятельностью, или исключительно научной работой?

Я буду заниматься политической деятельностью, потому что никакая научная деятельность не является наукой ради науки, а всякая наука, особенно общественная, связана с соответствующим направлением политической деятельности. Даже моя работа в области экономической политики - не просто анализ событий или явлений, а определение политических условий, в которых будет развиваться экономика нашей страны. Сама по себе наука без политики, без анализа тех или иных политических процессов в Украине, невозможна.

Но вы хотели бы занимать должности в исполнительной власти, например, снова стать министром, если будет такая возможность?

Если на то будет решение политической силы, с которой я шел во власть в 2008 году, будет доверие с их стороны, думаю, такая возможность не исключена.

Свое возможное политическое будущее связываете только с Юлией Тимошенко и партией «Батькивщина»?

Свое политическое будущее я связываю с Украиной, и буду все делать для того, чтобы наша страна стала цивилизованным государством, которое не на словах, а на деле исповедует демократические ценности, в первую очередь европейское направление развития, к которому Украина стремилась с 2005 года. Я благодарен Юлии Владимировне за поддержку, которую она мне оказала во время работы в правительстве и после отставки в 2010 году.

Развитие Украины как государства вы связываете персонально с Тимошенко?

Сейчас я работаю с Юлией Владимировной и считаю ее наиболее перспективным политиком оппозиционного направления в нашей стране. Я бы не хотел, чтобы политические партии только декларировали свою оппозиционность, а на самом деле ничего реального за этим не имели. Единственной политической силой, которая сейчас доказала свою оппозиционность, является Блок Юлии Тимошенко и наша партия «Батькивщина».

Вы как член команды «Батькивщины» верите в то, что Тимошенко еще будет при власти?

Я верю в это, потому что у Юлии Владимировны еще есть политическое будущее и как у политика, и как у одного из перспективных руководителей государства.

То есть она еще сможет стать президентом?

Думаю, что у Юлии Владимировны есть все перспективы, чтобы стать одним из руководителей нашего государства в будущем, в частности президентом.

Вы не жалеете, что дали согласие на назначение министром и пошли в большую политику – учитывая то, что вам потом пришлось пережить?

Нет, не жалею. Потому что всякая деятельность — это приобретение соответствующего опыта. И я думаю, что я на должности министра экономики использовал весь свой политический и научный опыт, накопленный до того.

Если представить, что вы заранее знали бы, чем через три года закончится ваше назначение министром, вы бы на это согласились?

Все в истории имеет соответствующие логические и системные связи. У всего есть свое начало и свой конец. И рано или поздно все будет поставлено на свои места. История развивается так, как она развивается, и под воздействием тех процессов, которые имеют место в определенное время и в определенном месте. Думаю, люди рано или поздно поймут, где они находятся, кто ими руководит и в каком направлении их ведут.

А я не жалею ни о чем. Практика — критерий истины, как говорил классик. И я думаю, что, возможно, на моем опыте должны учиться и нынешние руководители. И смотреть, куда они ведут страну, потому что рано или поздно — на все Божья воля…

«Главред» выражает благодарность адвокату Богдана Данилишина Марине Махитковой за содействие в организации интервью.