Луценко: Не с моей физиономией прятаться

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко признал, что думал над тем, чтобы покинуть Украину. Об этом он сказал в интервью «Коммерсант-Украина».

«Многие политики говорили мне, что в таких условиях нельзя испытывать судьбу. Некоторые, в том числе зарубежные друзья, предлагали помощь в оформлении статуса беженца. Решение я принимал вместе с семьей. С одной стороны, я в стране, где родной брат главы ГПУ (Виктора Пшонки. – Ред.) руководит высшей для меня судебной инстанцией (Николай Пшонка, заместитель председателя Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел. - Ред.), и, получается, перспективы справедливого суда нулевые. А раз так, то сначала мне светит изолятор, а потом – зона, где содержатся люди, не слишком жалующие главу МВД», - сказал Луценко.

При этом он отметил, что привык брать удар на себя, а не прятаться за спинами.

«С другой стороны – не с моей физиономией прятаться и не с моими деньгами жить в эмиграции. И главное – почему я должен бежать, тем самым давая повод поливать меня грязью, а моих соратников по оппозиции без слов арестовывать из-за прецедента побега? Семья меня поддержала. Они знают, что я не смогу жить в трусости. Я никогда не прятался за спины, всегда брал удар на себя. Я и сегодня готов отвечать, уверен в своей правоте. Единственная проблема: где найти независимый суд?» - заявил политик.

Напомним, Луценко также сообщил, что его арестовали в отместку за страх, пережитый ранее нынешней властью.