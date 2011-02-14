Завтра Рада пополнится новыми депутатами

Завтра, 15 февраля, новые народные депутаты примут присягу. Об этом во время Согласительного совета сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин, пишет «РБК-Украина».

При этом Литвин дал поручение комитетам обеспечить работу новых народных депутатов.

«Если комитеты ВР рассмотрят вопросы депутатов, которые пополнили наши ряды в связи с досрочным прекращением полномочий народных депутатов (совместителей), то можно определиться относительно их включения в комитеты. Это необходимо сделать, чтобы эти депутаты сразу начали работать», - сказал Литвин.

Напомним, 4 февраля парламент досрочно прекратил полномочия ряда депутатов-совместителей.