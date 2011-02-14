Шкиряк: Табачник становится угрозой для Януковича

Одиозный министр образования Табачник становится угрозой для Януковича , а «украинский Каир» может начаться с Донецка. Об этом заявил лидер Гражданского объединения «Новый Киев», глава Социально-христианской партии Зорян Шкиряк , сообщает пресс-служба политика.



В частности Зорян Шкиряк заявил: «Одиозный министр образования Табачник становится угрозой для Януковича, сегодня он банально «подставляет» Президента . Курс власти на тотальную «руссификацию» Украины, напоминает период «застойного совка». Их попытка сознательного искажения украинской истории в школах, желание «приструнить» неугодные ВУЗы и поставить их на колени – возмущают своей циничностью. А откровенную, неприкрытую ненависть Табачника ко всему УКРАИНСКОМУ, иначе как издевательством над народом назвать нельзя. Но терпение людей не безгранично. Сохраняя Табачника на должности, Янукович рискует. Все это приведет к тому, что недовольство граждан действиями министра станет «коктейлем Молотова», который зажжет новую волну протестов» - предупреждает Шкиряк.



Лидер «Нового Киева» считает , что «последней каплей» может стать решение о закрытии ста украинских школ в Восточном регионе страны. «Я недавно общался с представителями различных социальных групп и общественных организаций Донецкой области. Так вот, люди кричат, они до предела возмущены тем, что там происходит. Дети в Донецке также хотят обучаться на государственном языке. Они ничем не отличаются от деток в Западной Украине, а у их родителей одни и те же проблемы, главная из которых - как прокормить семью…»- подчеркнул Шкиряк.



Он считает, что своими действиями Табачник сознательно раскалывает Украину и тем самым испытывает нервы людей на прочность. В таких условиях единственным выходом из ситуации может стать только отставка министра. ГО «Новый Киев» и Социально - христианская партия присоединяются к другим оппозиционным силам и требуют от Президента Украины немедленного увольнения Табачника с поста Министра образования, молодежи и спорта. В противном случае, считает Зорян Шкиряк, акции протестов снова выплеснуться на улицы, но уже с удвоенной силой. Политик также отметил, что как не парадоксально, но в Донецкой области недовольство действиями правящего режима растет с каждым днем.



«Безусловно, речь идет не только о проблемах образования. К сожалению, статистика в регионе печальная. Растет безработица и преступность, уничтожается малый и средний бизнес , цены на продукты питания, товары и услуги ежедневно ползут вверх, а около 70% жителей области еле сводят концы с концами. Люди деморализованы, они поверили регионалам, а их просто «кинули»… Все обещания о лучшей жизни оказались «пустышкой»… На Востоке Украины живут прекрасные, достойные и трудолюбивые люди, они хотят жить и работать в единой стране. Им надоело, что благодаря нынешней власти понятие «донецкий» часто воспринимается негативно» - подчеркнул Шкиряк.



«Если Президент Украины не сделает соответствующие выводы, и не пойдет людям на встречу, то не исключено, что «украинский Каир», неожиданно для всех , может начаться именно с Донецка ….» - завершил политик.

