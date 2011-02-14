Рада завтра займется центральными органами исполнительной власти

Законопроект «О центральных органах исполнительной власти» и изменения в закон «О Кабинете министров Украины» стоит первым в повестке дня заседания Верховной Рады во вторник, 15 февраля. Об этом ZN.UA сообщили сегодня в секретариате парламента.

Данные законопроекты были внесены на рассмотрение Рады Президентом Виктором Януковичем.

Это два из четырех законопроектов, которые определяют костяк изменений, определенных концепцией административной реформы. Еще два законопроекта - о государственной службе и о государственных регуляторах и монополиях - в Раду пока не внесены.