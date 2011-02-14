Литвин попросил Азарова прийти в пятницу в Раду и взять с собой министров

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин направил премьер-министру Николаю Азарову письмо с просьбой, чтобы во время Часа вопросов к правительству в парламенте присутствовали все члены Кабмина во главе с самим премьером. Как передает УНИАН, об этом спикер сообщил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По словам Литвина, в письме отмечается, что, в соответствии с законом о Кабинете министров и законом о Регламенте Верховной Рады, во время Часа вопросов к правительству в сессионном зале должны присутствовать все члены Кабмина во главе с премьер-министром, за исключением тех, которые официально находятся в командировках.

Литвин попросил, «чтобы не присылали заместителей (министров), и чтобы все внезапно в пятницу не ехали в командировку, особенно общаться с народом».

Два часа в месяц правительство могло бы общаться с парламентом, отметил спикер.