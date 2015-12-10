Экс-посол США о визите Байдена: дал Украине "четкий сигнал"

Вице-президент США Джозеф Байден во время визита в Киев (столица Украины) озвучил ожидания цивилизованного мира от украинского государства.

Об этом экс-посол Штатов в нашей стране, старший научный сотрудник Института Брукингса Стивен Пайфер сообщил в комментарии Укринформу.

В то же время эксперт уточнил, что, не оправдав их, власть страны рискует потерять как протекцию Запада, так и поддержку собственного электората.

"…Байден в Киеве дал очень четкий сигнал: в ситуации, когда Украина противостоит российской агрессии, она должна добиться еще более быстрого прогресса в экономических реформах и борьбе с коррупцией", — считает аналитик.

По его словам, это "требует от правительства введения жестких решений, а от политических лидеров — избежание соблазна популистской политики". "Будут ли месседжи вице-президента желаемый эффект, станет видно уже скоро", — отметил бывший посол.

Напомним, ранее обозреватель Олег Пономарь назвал самый важный момент для украинского государства в выступлении Джозефа Байдена. Ознакомиться с мнением эксперта можно здесь.