Законопроект №8053 разрушит аграрный рынок – УЗА

14 февраля 2011, 12:00

Украинская зерновая ассоциация считает неприемлемым внесение изменений в Закон Украины «О поддержке сельского хозяйства Украины», предусмотренных законопроектом №8053.

«Заложенные в этом законопроекте нормы противоречат Конституции Украины, Хозяйственному кодексу и ряду других законов. Принятие данного документа отбросит АПК Украины на 20 лет назад и фактически уничтожит цивилизованный рынок зерновых», - заявил президент УЗА Владимир Клименко.



Украинская зерновая ассоциация считает недопустимым создание государственного монополиста, который, согласно законопроекту №8053, будет иметь почти эксклюзивное право на экспорт «объектов государственного ценового регулирования». Предусмотренное законопроектом право сельхозпроизводителей на экспорт продукции в объемах собственного производства также не гарантировано. Ибо здесь же дается законное право Кабинету Министру устанавливать перечень и ограничения по экспорту «объектов государственного ценового регулирования». А сюда кроме зерновых попадет также подсолнечное и сливочное масло, сухое молоко, сахар, мясо и субпродукты. Таким образом, констатирует УЗА, фактически будет исключен целый вид экономической деятельности, на который сегодня сориентирована большая группа компаний.

Согласно юридическому анализу, подготовленному по запросу УЗА Адвокатским объединением «Волков и партнеры», законопроект № 8053 в первую очередь противоречит ч.4 статьи 13 Конституции Украины, согласно которой государство обеспечивает защиту прав всех субъектов права собственности и хозяйствования. Также, согласно ч.2 статьи 42 Конституции, государство обеспечивает защиту конкуренции в предпринимательской деятельности; не допускаются злоупотребления монопольным положением на рынке, неправомерное ограничение конкуренции и недобросовестная конкуренция.

Предлагаемые группой депутатов изменения также противоречат ряду статей Хозяйственного кодекса Украины, нормам Законов Украины «О внешнеэкономической деятельности», «О зерне и рынке зерна», «О защите экономической конкуренции». Что уже говорить о ряде противоречий целям, которые провозглашены в Программе экономического развития Украины на 2010-2014 годы. А именно - об обеспечении предсказуемости регуляторной политики государства путем отказа от любых ограничений экспорта сельхозпродукции.

Все вышеперечисленные факты нашли свое отображение в юридическом меморандуме, подготовленным совместно УЗА и компанией «Волков и партнеры». Он будет направлен членам профильного парламентского комитета по вопросам АПК, председателю Верховной Рады Украины Владимиру Литвину, министрам аграрной политики и продовольствия, экономического развития и торговли.

При этом в УЗА возникает вопрос: чем руководствовались народные избранники, когда ставили подписи под таким документом?
Члены Украинской зерновой ассоциации солидарны в том, что государство не оставляет инвесторам выбора. Им ничего не останется, как уйти с рынка. Компании с мировым именем не будут делать миллиардные инвестиции в стране, в которой постоянно меняют правила игры. Сегодня в каждый гектар обрабатываемых сельхозугодий необходимо вкладывать до $2 тыс. Сомнительно, что госбюджет Украины сможет дать агросектору $50 млрд. УЗА предупреждает: сокращение инвестиций в АПК скажется на урожайности. Выполнение провозглашенной Президентом Украины Виктором Януковичем стратегической программы наращивания производства в Украине до 2017 г. объемов зерна в размере 80 млн. тонн в год, возможно исключительно при поддержке рыночных условий развития аграрного сектора.

УЗА обращает внимание на то, что принятие законопроекта №8053 может иметь непоправимые последствия в преддверии открытия рынка продажи земли. Поскольку уход инвесторов с мировым именем, а также монополизация экспорта государством вызовут падение закупочной цены на продукцию. Падение прибыльности ведения сельскохозяйственной деятельности приведет к банкротству фермеров, мелких и средних производителей. Обесцененная земля может быть скуплена за гроши, что приведёт к дальнейшему обнищанию селян.

Ассоциация напоминает политикам, что аграрное производство для 15 миллионов украинцев это не погоня за сверхприбылью, а единственная возможность заработать себе на жизнь. Они держат честно заработанный свой хлеб в мозолистых руках, знают цену каждой его крошке. Поэтому иначе как кощунством нельзя назвать попытки внедрения схем, чтобы набить чьи-то карманы либо залатать собственные просчеты в государственной политике. Любые шаги, которые вызовут падение агропроизводства, поставят на грань выживания треть населения Украины.
Украинская зерновая ассоциация призывает Президента Украины, Кабинет министров, Верховную Раду сказать нет подобным законопроектам и обеспечить внедрение в Украине рыночных условий развития аграрного сектора. Только здоровая конкуренция будет способствовать развитию АПК, повышению уровня производства продукции, а также благосостояния украинского народа.
 

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