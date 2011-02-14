Оппозиция хочет спросить Грищенко об украинско-российских отношениях

Фракция «Наша Украина – Народная самооборона» требует в пятницу во время Часа вопросов к правительству заслушать информацию министра иностранных дел Константина Грищенко относительно украинско-российских отношений. Об этом во время Согласительного совета заявил лидер фракции НУНС Николай Мартыненко, пишет УНИАН.

«Мы предлагаем заслушать информацию Грищенко относительно украинско-российских отношений, поскольку есть очень много спорных вопросов», - сказал Мартыненко.

По его словам, это касается делимитации Азовского моря, товарооборота между Украиной и Россией и ситуации относительно украинской библиотеки в Москве.

В свою очередь лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Иван Кириленко отметил, что его политическая сила также поддерживает инициативу о заслушивании Грищенко.

В то же время председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин поручил Аппарату ВР выяснить, насколько вероятно присутствие в парламенте 18 февраля министра иностранных дел, поскольку на данный момент он находится с визитом в Вашингтоне.