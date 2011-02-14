Бродский запретил Табачнику оценивать спортивные сооружения

Государственный комитет предпринимательства не согласовал проект правительственного постановления, которым Министерству по делам семьи, молодежи и спорта предоставлялось право проводить сертификацию спортивных сооружений. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что данное постановление предусматривало, что Минсемьи принимает решение о выдаче сертификата, об устранении его владельцем нарушений и контролирует правильность сведений, предоставленных в заявлении для получения сертификата. В то же время, ни закон о физической культуре и спорте, ни положение о Министерстве Украины по делам семьи, молодежи и спорта не дает ему полномочия проводить такую сертификацию.

Также предложенным документом Минсемьи хотело получить право контролировать работу сертифицированных спортивных сооружений, чтобы обеспечивать надежную эксплуатацию и поддержку их деятельности на уровне сертификационных требований. Однако данная норма противоречит положением Хозяйственного кодекса Украины, поскольку подобные полномочия могут предоставляться исключительно законами.