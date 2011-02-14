Кабмин согласился на доработку Трудового и Жилищного кодексов

Кабинет Министров поддерживает предложение Верховной Рады об отсрочке рассмотрения в парламенте проектов Трудового и Жилищного кодексов.

Как передает УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета в парламенте заявил первый вице-премьер Андрей Клюев.

«Мы поддерживаем подход парламента относительно проекта Трудового и Жилищного кодексов», - сказал Клюев.

По его словам, Кабмин доработает эти проекты документов, поскольку существует много замечаний к ним.

«А мы заинтересованы, чтобы решение было сбалансированным», - подчеркнул вице-премьер.

Напомним, ранее спикер Владимир Литвин заявил, что Жилищный кодекс будет снят с рассмотрения на этой пленарной неделе.