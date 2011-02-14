В БЮТ выступают против приватизации объектов, на которые «не замахивались»

14 февраля 2011, 12:36

Фракция БЮТ настаивает на рассмотрении законопроекта о перечне объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации.

Об этом заявил лидер фракции БЮТ Иван Кириленко на сегодняшнем согласительном совете, передает Украинская правда.

Он напомнил, что когда год назад был поднят вопрос о приватизации некоторых объектов, Рада категорически отказалась разрешать это делать.

«Сегодня скопом, охапкой идет приватизация не просто объектов, а стратегически важных объектов для страны – «Энергоатом», «Турбоатом», гидроаккумулирующие объекты, земля и многое другое», - сказал политик.

«Поэтому мы категорически против такого подхода, мы зарегистрировали законопроект и просим очень ответственно отнестись к нему на этой неделе», - подчеркнул Кириленко.

По его словам, фракция «категорически против приватизации тех объектов, на которые мы не замахивались на приватизацию».

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