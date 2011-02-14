За махинации с землей против главы райсовета возбудили уголовное дело

Прокуратура Черновицкой области возбудила уголовное дело относительно главы Вижницкого районного совета. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе ГПУ.

Отмечается, что этот чиновник в 2008 году, занимая должности главы районной государственной администрации, вопреки действующему законодательству вынес «задним числом» несколько незаконных распоряжений и подписал государственные акты, согласно которым в собственность физических лиц перешли несколько земельных лесных участков. Таким образом должностное лицо, злоупотребляя служебным положением и совершив служебную подделку, нанесло убытки государству на сумму более 356 тыс. грн.

На данный момент председатель райсовета задержан, по делу проводится досудебное следствие.