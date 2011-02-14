Русскую школу в Тернополе не закрывают

Русскую школу в Тернополе закрывать не планируют. Об этом ZN.UA заявила директор общеобразовательной школы №4 Тернополя Наталия Левенец.

Таким образом, она прокомментировала информацию нардепа от Партии регионов Юрия Мирошниченко, озвученную в программе «Шустер.Live» в пятницу, 11 февраля, когда шла речь об оптимизации (сокращении) сети общеобразовательных школ в Донецке и области.

«К нам поступают тревожные сигналы о возможности закрытия школы с русскими классами в Тернополе…», - сказал тогда Мирошниченко.

«Я впервые слышу о таких планах городских чиновников... Это такая единственная школа в Тернополе и области. И никогда и нигде не возникал вопрос о ее оптимизации...», - сказала Левенец.

По словам начальника управления образования и науки Тернопольского горсовета Ольги Похиляк., вопрос о возможной оптимизации сети школ в городе «не обсуждали и не обсуждаем».