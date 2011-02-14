В «регионах» выступают против выдачи водительских прав раз в десять лет

Председатель парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов раскритиковал министра внутренних дел Анатолия Могилева за намерение ограничить срок действия водительских прав. Об этом он заявил сегодня на заседании согласительного совета, передает ZN.UA.

«Рада не поддержит инициатив пересдавать на права через пять или десять лет. Не надо будоражить людей непродуманными инициативами», - сказал Ефремов.

«Кабинет министров не уполномочивал министра на объявление инициатив, которые правительство на самом деле не вносило», - отметил он.

Как сообщалось, ранее Могилев заявил, что МВД планирует ввести конечный срок действия водительских прав.