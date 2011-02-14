Луценко, выйдя из СИЗО, сразу пойдет в баню

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко готов к тому, что его могут посадить. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсант-Украина».

«В стране победившего криминала министр внутренних дел, который не играл в поддавки, должен априори быть готовым к тюрьме», - сказал Луценко.

В то же время, на вопрос о том, что он сделает первым делом, выйдя из СИЗО, политик ответил: «Первым делом поцелую жену – и за неотпразднованный юбилей, и вообще за все, что она вынесла. А после этого возьму сыновей – и в баню».

Отметим, Юрий Луценко также признал, что думал над тем, чтобы покинуть Украину.