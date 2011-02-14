Президент Виктор Янукович настаивает на рассмотрении антикоррупционных законов. Об этом сегодня во время согласительного совета сообщил постоянный представитель Президента в Верховной Раде, нардеп от Партии регионов Юрий Мирошниченко, передает РБК-Украина.

«Есть несколько предложений от Президента, и мы просим, чтобы в повестку дня был включен проект закона о принципах предотвращения и противодействия коррупции, и чтобы он был рассмотрен на этой неделе», - сказал Мирошниченко.

По его словам, по настоянию Президента, депутаты на этой неделе должны рассмотреть проект закона относительно выплат при рождении ребенка, и проект закона о регулировании градостроительной деятельности.