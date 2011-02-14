Протестующие покинули площадь Тахрир в Каире

В столице Египта Каире тысячи протестующих покинули площадь Тахрир, передает Радио Свобода.

Остающимся там активистам армия выставила сегодня ультиматум: либо они покидают площадь, либо будут арестованы.

Напомним, накануне, 13 февраля, организаторы протестов, приведших в пятницу к отставке президента Хосни Мубарака, провели встречу с военными, к которым перешла власть в стране. На встрече обсуждались перспективы демократических реформ.

Также Верховный совет вооруженных сил Египта распустил парламент и приостановил действие конституции.