КПУ выбивает для себя должность главы одного из комитетов ВР

Фракция Коммунистической партии Украины предлагает на этой неделе рассмотреть вопрос об избрании нового главы Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Об этом во время Согласительного совета в парламенте заявил член фракции КПУ Валентин Матвеев, пишет УНИАН.

Матвеев напомнил, что ранее эту должность занимал народный депутат от КПУ Игорь Калетник, который был назначен председателем таможенной службы. Коммунист также добавил, что фракция предлагает назначить главой комитета Валерия Бевза.

В свою очередь председатель Верховной Рады Владимир Литвин сообщил, что получил письмо от фракции «БЮТ-Батькивщина» с просьбой избрать председателем этого комитета их депутата Романа Забзалюка, поскольку Комитет по вопросам налоговой политики в свое время был передан фракции Партии регионов, хотя это было квотой «БЮТ-Батькивщины».

Вместе с тем Литвин напомнил, что Комитет по вопросам налоговой политики был «обменян» на Комитет по вопросам свободы слова. В связи с этим председатель Верховной Рады предложил не поднимать вопрос о перераспределении комитетов, и все оставить как есть.