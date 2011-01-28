Пробуждение Магриба

Политологи и аналитики всегда отмечали тесную связь между государствами севера Африканского континента. У них общее колониальное прошлое, схожие методы борьбы за независимость от Британии или Франции и попытки выжить в двухполюсном мире. После распада СССР они вместе образовали потомственные республики, власть в которых была почти священна, и стали продавать нефть на запад и привлекать европейских туристов.

События января 2011 года еще раз подтвердили близость этих стран: революция в Тунисе вызвала цепную реакцию во всем регионе. Президенты, 30 лет спокойно сидевшие на своих тронах, на себе ощутили, что значит гнев жителей, выражающих свое недовольство не избирательными бюллетенями, а камнями.

Профессор Саид Ибрагим, глава CenterforDevelopmentStudies в Каире, объяснил «Главреду», что беспорядки в Тунисе и побег президента показали арабам на север от Сахары, что они могут непосредственно влиять на политику своего государства. Теперь беспорядки начались уже в Египте и Йемене. Власть обоих государств пытается сдержать протесты силой полиции и внутренних войск. Однако манифестации, собирающие по 100-200 тысяч человек, означают, что общество в этих странах меняется. Подрастает новое поколение, стремящееся отстранить от политики старых чиновников, которые были первыми борцами за независимость и постепенно превратились в наследственных царей.

Ситуация с протестами может также привести к нарастанию хаоса в регионе. Ведь в обществе, где люди выходят на улицы, еще очень слабо владеют политической культурой и мирными средствами борьбы за свои права. Смена власти под напором толпы может привести к анархии в странах. Люди почувствуют, что они могут влиять на политиков силой и беспорядками.

С другой стороны, на улицы людей вывели и более прозаичные причины. С начала 2011 года в регионе начали стремительно дорожать продукты. А в Египте и Тунисе хорошо помнят голодные бунты 2008 года, когда целые городские кварталы сражались за гуманитарную помощь. Теперь правительства не успели среагировать на нужды общества, или просто не захотели этого делать, и получили полноценную революцию в одной стране и масштабные беспорядки еще в двух.

Аромат жасмина

Парад беспорядков и революций в регионе Магриба (от арабского слова «Запад») начал Тунис. Его пожизненный президент Заин Эль-Абидин Бен Али, который правил страной с 1987 года, ничего не сделал, чтобы снизить цены на продовольствие, и население приписало это коррупции в окружении главы государства. За последние два года страна получила от туризма более $15 млрд прибыли, но на жизни большинства тунисцев это отразилось слабо. По мнению Саида Ибрагима, власть не повышала прожиточный минимум уже 10 лет. «Разница между бедуином Саудовской Аравии и Туниса в том, что аравиец живет в пустыне, ибо это его желание, в городе у него есть квартира и машина, а тунисец – ибо у него нет выбора», - говорит эксперт.

Но на этот раз общество стало реагировать на бездеятельность власти довольно импульсивно. В течение нескольких дней в столице страны у зданий органов исполнительной власти было совершено несколько самосожжений. Тогда жители Туниса еще использовали такие жертвенные методы, дабы донести свое мнение до правительства. Самоубийцы сразу же становились героями и знаменем революции, которая началась 14 января 2011 года. После этого многотысячные митинги вынудили президента сначала ввести чрезвычайное положение, потом распустить парламент и объявить новые выборы и, наконец, бежать, прихватив с собой полтонны золота.

Власть перешла к спикеру и премьер-министру, они арестовали часть приверженцев старого режима. Но граждане на этом не остановились. Очередная «жасминовая» революция продолжается – уже с требованиями отставки новых и новых чиновников, подозреваемых в коррупции и связях со старым режимом. Однако новая власть не спешит их арестовывать. По мнению экспертов Тунисского института оценивания рисков, подобные аресты могут привести к параличу экономики страны, поскольку эти люди контролируют большую ее часть, кроме того, спикер и премьер связаны с ними бизнес-интересами.

Теперь Тунис лихорадит от постоянных митингов с требованиями реформ и отставки власти. Без коренных реформ ситуация не изменится, но новый режим к ним не стремится.

Взбунтовавшийся Запад

Уже через несколько недель беспорядки перекинулись на соседние страны. Алжир, который быстро ввел государственные продажи дешевых продуктов, участь соседа миновала. Но по Египту манифестанты все же ударили. 24 и 25 января египтяне вышли на улицы Каира, чтобы провести День гнева против правления президента Мубарака. Полиция разогнала их, при этом погибло два митингующих, но на следующий день людей собралось еще больше.

На беду власти, она не может ввести чрезвычайное положение и закрыть страну. Ведь ее основные доходы поступают от туризма, а в Тунисе после введения чрезвычайного положения иностранные туристы исчезли через сутки. Ущерб страны будет ощутимым.

Поэтому президент должен терпеть эти протесты и надеяться, что они не перерастут в уличные войны. Ведь, по непроверенным данным, 27 января сын президента Мубарака вывез из страны больше тонны золота. И теперь власть, державшаяся более 30 лет, оказалась под реальной угрозой.

На следующий день протесты распространились дальше на восток. 28 января взорвался Йемен, где, по отчетам ЦРУ, правительство активно поддерживает радикальные исламские движения и держит население в повиновении с помощью страха. В этот день на центральной площади города Санна собралось свыше 5 тысяч человек, которые требовали отставки президента. Для государства, в котором еще вчера все лидеры немногочисленной оппозиции сидели в тюрьмах, а о правах человека и экономических реформах даже не шла речь, - это большой прорыв.

Эксперты признают, что на протесты людей толкает бедность и необходимость экономических реформ. Ведь средний заработок жителя Египта $50 в месяц. А большую часть прибылей от туризма получают несколько олигархических кланов. Но так было и раньше, а протесты начались только сейчас.

Новое поколение

«Власть должна признать, что в наших странах выросло новое поколение, которое хочет власти. Оно более образовано и может бороться за свои права и высокий уровень жизни. Хотя ему пока не хватает знаний, как это сделать», - рассказали «Главреду» в Тунисском институте оценивания рисков.

По мнению ученых, новое поколение более мобильно, чем их родители. У них есть доступ к Интернету и социальным сетям, они знают, как ими пользоваться. На митинги в Каире люди собирались как раз благодаря объявлениям в этих сетях. За один день было скоординировано 70 тысяч человек. На следующий день власть поняла, что делать, и отсоединила все подозрительные сети, но это не помогло. По оценкам ООН, сейчас в странах Магриба больше 40% населения – молодые люди до 30 лет. Они пока не умеют защищать свои права европейскими методами, но очень этого хотят.

По мнению Саида Ибрагима, вскоре диктаторы на север от Сахары вынуждены будут потесниться. Поскольку идет поколение новых лидеров, которые хотят власти и быстро поймут, как за нее нужно бороться.