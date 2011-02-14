София и «Быковнянские могилы» теперь под Минкультом

Кабинет Министров Украины решил передать комплекс исторических сооружений «София Киевская» в сферу управления Министерства культуры и туризма. При этом Министерству финансов поручено передать Минкульту соответствующие бюджетные назначения на содержание и развитие «Софии Киевской», сообщили «Главреду» в пресс-службе КМУ.

До этого момента «София Киевская» находилась в сфере управления Министерства региональной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Передача «Софии Киевской» в управление профильного министерства, которое имеет надлежащую научно-методическую базу и уполномочено представлять Украину в вопросах историко-культурного наследия в международных отношениях, должна содействовать развитию заповедника, проведению научно-исторических исследований и практически укрепить заповедный статус бесценного наследства княжеских времен», - сказано в сообщении.

Кроме того, правительство передало Министерству культуры и туризма Национальный мемориальный комплекс «Быковнянские могилы», «с целью эффективного развития и научно-методического обеспечения исторических исследований и музеефикации мемориала».

Кабмин также поставил задачу Минкульту развивать туристическую инфраструктуру мемориала