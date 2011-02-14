Литвин обещает 1 марта принять антикоррупционный закон

Антикоррупционный закон будет принят не ранее 1 марта. Об этом во время брифинга сообщил спикер Верховной Рады Владимир Литвин, пишет «РБК-Украина».

«Что касается проекта закона, который подал Президент, то мы договорились, что будет дано два дня для доработки его в главном юридическом управлении... после этого проект закона будет вынесен на обсуждение, ознакомление с ним руководителей фракций и народных депутатов», - заявил Литвин.

Он отметил, что «реально, что закон будет вынесен на рассмотрение 1 марта для окончательного его принятия».

Напомним, представитель Президента в Верховной Раде Юрий Мирошниченко заявил, что Виктор Янукович настаивает на рассмотрении антикоррупционных законов.