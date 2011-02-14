Литвин пока не получил поздравления от жены с Днем влюбленных

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин пока не получил поздравления от жены с Днем Святого Валентина.

Об этом он сказал на сегодняшнем брифинге, отвечая на вопрос, поздравили ли его с праздником влюбленных, передает УНИАН.

«Не получил поздравления, потому что я сегодня рано уехал и не видел жену», - сказал Литвин.

В то же время председатель ВР отметил, что ожидает поздравления.

«Мы настолько перегружены этой политикой, что отучились говорить красивые слова друг другу. И для нас выжать из себя красивое слово - нужно много времени», - добавил спикер.