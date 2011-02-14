Львовской таможне дали нового начальника

Заместитель главы Гостаможслужбы Украины Виктор Бондарь представил личному составу Львовской таможни нового руководителя, передает корреспондент «Галвреда».

По словам Бондаря, согласно приказу Государственной таможенной службы исполнять обязанности начальника с 15 февраля будет советник таможенной службы первого ранга Николай Харкавый, который ранее возглавлял Хмельницкую таможню.

Кроме того, Бондарь сообщил, что экс-начальник Львовской таможни Романа Микитюка назначен начальником Винницкой таможни.