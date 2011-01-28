«Донбасс порожняк не гонит, – и я не буду»

Вице-премьер Сергей Тигипко продолжает пиарить будоражащую воображение украинцев пенсионную реформу. В ходе видеомоста с регионами в пятницу, 28 января, он посмотрел, как на нее реагируют простые граждане. Очередь из желающих задать вице-премьеру вопрос оказалась довольно большой — Донецк, Львов, Полтава, Харьков. Общение вышло холодным, но не безнадежным.

В первую очередь Сергей Леонидович объяснил, по чьей указке проводятся реформы в Украине. «Мы пытаемся делать все достаточно мягко. Нас обвиняют некоторые советники, которые делали реформы в других государствах, что мы делаем все слишком мягко и не дождемся эффекта», - прямо признался политик.

Каждая его следующая фраза била точно в цель: количество работающих надо увеличить, надо легализовать зарплаты, надо уменьшить дефицит Пенсионного фонда, надо переложить выплату социальной помощи на бюджет, надо ввести второй и третий уровень пенсионной системы. Господин Тигипко излучал оптимизм по поводу роста экономики (в отличие от участников Давосского форума). По его мнению, через 10 лет в Украине появится 1600 новых рабочих мест, и работы хватит всем. Зарплаты тоже начнут расти с космической скоростью.

Когда его спросили, почему средний класс фактически уравняли по пенсионному обеспечению с люмпенами, на лице господина Тигипко не проступило ни малейшего сострадания. Его искренне интересовали только те 2796 пенсионеров, которые получают 750 грн. пенсии. «Не надо говорить про какие-то коммунистические, социалистические идеалы. Есть 2796 людей, которым мы должны солидарно помочь. Я буду настаивать, чтобы до конца марта была проведена пенсионная реформа», - отрезал Тигипко, дав понять, что проблема среднего класса будет решаться на втором, накопительном уровне пенсионной системы. Но его введут не раньше, чем пенсионный фонд станет бездефицитным (в лучшем случае – в 2014 году). А пока все будут платить, как платили.

Не сумели заманить в ловушку Сергея Леонидовича и многочисленные просители из регионов — дети войны, «чернобыльцы», «заробитчане», каждый из которых жаловался на нелегкую жизнь и просил оставить нынешние льготы. «От меня популизма никто не дождется», - решительно заявил Тигипко в ответ на обращение пенсионера из Донецка по поводу детей войны. И так уже «расплодили» льгот дальше некуда - 156 всевозможных гарантий на 160 млрд. грн.

Но просители на том конце провода не усвоили урок и продолжали вымаливать теперь уже повышение пенсий. Однако Сергей Леонидович дважды дал понять, что надежды бесплодны. «В Донецке порожняк не гонят, и мы не хотим», - сказал он вначале и процитировал Богуна в конце: «Не будь дуже гірким — бо виплюнуть, не будь дуже солодким — а то розсмокчуть».

Впрочем, «порожняк» он все-таки погнал, когда его спросили о военных. Как известно, уже год обсуждается предложение правительства назначать военным пенсию при наличии выслуги в 25 лет, а выплачивать ее только по достижении общего пенсионного возраста. Вместо того, чтобы честно признаться, что такие планы были, но потом их под давлением «силовиков» отменили, вице-премьер сначала сделал вид, что не расслышал вопроса. А когда его уточнили — сказал, что все останется по-старому, ни словом не обмолвившись о первоначальных планах.

Судя по частоте задаваемых вопросов, проблема пенсий для «заробитчан» людей волновала очень сильно. «Все зависит от их пенсионных взносов» плюс они получат возможность использовать при расчете пенсии любые пять лет, когда платили взносы, уточнил чиновник. Такая формулировка не сулила им ничего хорошего, но вице-премьер пообещал дополнительно изучить вопрос.

Что касается «чернобыльцев», то их пенсионное обеспечение пересматривать не будут. К военнослужащим, возможно, применят дифференцированный подход: генералам назначат пенсию 80% от зарплаты, а прапорщикам и рядовому составу — 90%. Декретный отпуск женщинам будут в полном объеме засчитывать в трудовой стаж.

«А какую цену за реформы заплатят олигархи?» - неожиданно догнал Тигипко вопрос из Львова. Впрочем, беспокоиться за «толстосумов» не приходится. Страховые взносы они платят не со всей зарплаты, а лишь с части, не превышающей 15 минимальных зарплат (около 14 тыс. грн). Значит, по-научному, и максимальный размер их пенсии нужно ограничить 15-ю прожиточными минимумами. Правительство решилось на смелый шаг — снизило максимальную пенсию до 12 прожиточных минимумов (9 тыс. грн.). То есть, выходит, олигархов еще и ущемили. «Тут хвост кошке надо рубить постепенно», - сказал Сергей Леонидович, намекнув, что иначе у олигархов пропадет стимул платить себе хорошие зарплаты и большие взносы с них.

Такой же подход следует применить и к отмене в 2011 году пенсионных отчислений с обменных операций. Хотя пенсионный фонд не досчитается 2 млрд. грн. Но это мелочи, потому что инвесторов и отдельных граждан сейчас ущемлять нельзя (в кризис — можно), пояснил экс-банкир.

В какой-то момент вопросы начали повторяться, и государственный чиновник устал на них отвечать, тем более что готовых рецептов никто не предлагал. Все просили и критиковали. Но выводы из провальной промо-кампании налоговой реформы господин Тигипко, видимо, все же сделал и пообещал услышать каждого.

Под конец встречи Сергей Леонидович сам же ограничил движение в предложенное им светлое завтра. На вопрос, почему безработная жена не может взять у мужа денег и сделать взнос в Пенсионный фонд, он сначала рассмеялся, потом задумался и в конце концов предложил не спешить, а дождаться введения накопительной системы. Так что время перепрятать «заначку» еще есть...

Главную новость Сергей Тигипко озвучил уже в коридоре. С откровенностью, которой от Сергея Леонидовича никто не ожидал, он рассказал, что мы отстаем от графика МВФ по проведению пенсионной реформы.

- А мы еще в каких-то реформах отстаем? - поинтересовались журналисты на всякий случай, чтобы знать, кто будет следующей жертвой.

- В начале марта приедет комиссия, узнаем – скажем.

- А к Украине могут быть предъявлены санкции, если она не выполнит график МВФ?

- Боже упаси. С МВФ всегда можно договориться, - внес ясность Тигипко.