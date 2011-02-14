Ефремову о Дне влюбленных напомнила секретарша

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил, что с Днем Святого Валентина его поздравила только секретарь. Об этом он рассказал на пресс-конференции, пишет УНИАН.

«Только зашел в приемную - меня секретарь сразу поздравила с праздником», - сказал Ефремов.

«Я ее спросил с каким? С Днем влюбленных, с Днем Валентина», - добавил он.

По словам Ефремова, он был «очень рад» тому, что секретарь напомнила ему о празднике.

Напомним, председатель Верховной Рады Владимир Литвин пожаловался журналистам, что пока не получил поздравления от жены с Днем Святого Валентина.