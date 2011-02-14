В «регионах» заверяют, что полномочия Президента расширять не будут

Расширение полномочий Президента Украины не планируется. Об этом сказал лидер фракции Партии регионов Александр Єфремов, передает УНИАН.

Так, отвечая на вопрос о внесенных Президентом Украины в парламент законопроектах «О центральных органах исполнительной власти», «О внесении изменений в Закон Украины «О Кабинете министров Украины» Ефремов подчеркнул, что этими проектами предусмотрено согласование законодательства Украины с Конституцией.

«Если раньше у нас больше было выписано законодательство под парламентско-президентскую республику, то, вы знаете, что, вернувшись к Конституции 2006 года, мы вернулись к президентско-парламентской республике», - отметил он.

По его словам, некоторые народные депутаты считают, что этими законопроектами власть пытается наделить Президента большими полномочиями.

«На самом деле это не так, а приводится законодательство в соответствие к той Конституции, которая есть, и ничего более», - подчеркнул Ефремов.

Лидер фракции добавил, что ни о каких усилениях полномочий Президента, которые не предусмотрены Конституцией, речь не идет.

Как сообщалось ранее, Президент Виктор Янукович настаивает на рассмотрении антикоррупционных законов.