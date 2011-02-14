Женские акции протеста Берлускони назвал заговором против него

Председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони назвал мятежной мобилизацией против него выступления женщин, прошедшие по всей Италии накануне. Об этом он заявил сегодня, передает Интерфакс.

«Это мятежная мобилизация против моей личности, организованная левыми, которые не гнушаются любыми средствами, чтобы меня свалить», - сказал политик.

«Все женщины, которые со мной знакомы, знают, с каким уважением я к ним отношусь», - добавил Берлускони.

Как сообщалось, 13 февраля почти в двухстах городах Италии проходили акции протеста против неуважительного отношения к женщинам.