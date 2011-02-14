Литвин ждет встречи с Арьевым

Спикер Владимир Литвин хочет встретиться с депутатом от НУНС Володиром Арьевым для выяснения ситуации, сложившейся вокруг карточки последнего. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопрос о результатах расследования голосования депутата за изменения в Конституцию, передает Украинская правда.

Литвин сказал, что получил от Арьева из США заявление о необходимости расследования этого инцидента, однако после этого никаких мер со стороны депутата принято не было.

«Я надеюсь, что коллега Арьев найдет возможность встретиться с главой Верховной Рады, поскольку речь идет не о рядовом голосовании, и изложит свои соображения по этому поводу», - сказал спикер.

Как известно, Арьев заявил о фальсификации голосования за изменения в Конституцию, согласно которым дата парламентских выборов отодвигается на 2012 год, а президентских - на 2015.