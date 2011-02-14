Переговоры Украины и МВФ проходят в духе взаимопонимания - Азаров

Правительству и представителям миссии Международного валютного фонда удалось достичь компромисса по большинству пунктов проекта меморандума об экономической и финансовой политике правительства Украины, который заключается в рамках очередного пересмотра программы сотрудничества Украины и МВФ.

Об этом сегодня сказал премьер Николай Азаров по результатам встречи с миссией МВФ, которая завершает работу в Украине, сообщили в пресс-службе Кабмина.

По словам Азарова, переговоры проходят в духе взаимопонимания, доверия и конструктивного поиска компромиссов.

В свою очередь руководитель миссии МВФ Танос Арванитис выразил удовлетворение динамикой переговоров:

«Я думаю, что мы за последние дни достигли значительного прогресса в переговорах и существенно продвинулись вперед. Мы согласовали практически все вопросы, которые у нас были».