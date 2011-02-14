Ефремов не знает, когда Янукович выступит с ежегодным посланием в Раде

Лидеру фракции Партии регионов Александру Ефремову неизвестна дата, когда Президент Виктор Янукович выступит с ежегодным посланием в Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, когда Янукович может выступить в парламенте с ежегодным посланием, передает УНИАН.

«Меня радует то, что ныне действующий Президент общается с парламентом не при помощи записок, писем или каких-то докладов, которые передаются, как это раньше делалось, а непосредственно сам приходит в парламент, высказывая свою точку зрения, отвечая на те вопросы, которые возникают», - сказал Ефремов.

Отметим, ежегодное послание Президента Украины в Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении страны в обычных обстоятельствах провозглашается до 31 марта текущего года.