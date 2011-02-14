До конца текущей сессии Рада запретит рекламу табачных изделий - БЮТ

До конца текущей сессии Верховная Рада примет законопроект, запрещающий рекламу, спонсорство и стимулирование продажи табачных изделий.

Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации, нардеп от «БЮТ-Батькивщины» Андрей Шевченко на пресс-конференции в «Главреде».

«Мой прогноз - до конца этой сессии у законопроекта (№5164 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины «Относительно запрета рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий») есть все шансы стать законом», - сказал Шевченко.

По его словам, на сегодня, после принятия данного законопроекта в первом чтении 303 голосами, в профильным комитет поступило 60 предложений о внесении поправок в данный проект закона депутатами.

На ближайшем заседании профильного парламентского комитета, запланированного на 16 февраля, Шевченко как председатель комитета намерен поднять вопрос о формировании рабочей группы, которая будет дорабатывать законопроект ко второму чтению.