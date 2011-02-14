На работников СМИ стали нападать чаще - Москаль

В 2010 году количество преступлений против работников СМИ увеличилось почти втрое, по сравнению с показателями 2009 года.
Об этом заявило нардеп от «Народной самообороны», первый зампредседателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий Москаль, передает УНИАН.
По его данным, количество преступлений, совершенных против работников СМИ, увеличилось почти втрое - 159 преступлений в 2010 году против 60 преступлений в 2009 году.
При этом, отметил Москаль, в 2009 году в результате преступных действий не погиб ни один работник СМИ, тогда как в 2010-м погибли пятеро.
По его словам, статистика свидетельствует о дальнейшем ухудшении криминогенной ситуации в Украине.