На работников СМИ стали нападать чаще - Москаль

В 2010 году количество преступлений против работников СМИ увеличилось почти втрое, по сравнению с показателями 2009 года.

Об этом заявило нардеп от «Народной самообороны», первый зампредседателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий Москаль, передает УНИАН.

По его данным, количество преступлений, совершенных против работников СМИ, увеличилось почти втрое - 159 преступлений в 2010 году против 60 преступлений в 2009 году.

При этом, отметил Москаль, в 2009 году в результате преступных действий не погиб ни один работник СМИ, тогда как в 2010-м погибли пятеро.

По его словам, статистика свидетельствует о дальнейшем ухудшении криминогенной ситуации в Украине.