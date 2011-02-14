Жены шахтеров пикетировали ДонОГА, требуя повысить соцстандарты (ФОТО)

Сегодня, 14 февраля, в Донецке более 50 жен шахтеров из города Шахтерск провели пикет у здания ОГА, а затем заблокировали вход в здание, требуя от властей повышения социальных стандартов.

Как передает УНИАН, протестующие держали в руках транспаранты «Нет подорожанию без повышения соцстандартов!», «Требуем отдать бытовой уголь за 2010 год!», «Требуем повышения тарифных ставок для наших мужей!», «Требуем убрать копанки, они разъедают наш Донбасс!», «Требуем работы для молодежи!» и другие.

Как заявила организатор акции председатель общественной организации «Жены шахтеров» Галина Лебедева, женщины приехали в Донецк, чтобы требовать от власти повышения «уже с февраля тарифных ставок для наших мужей-шахтеров и для всей Украины».

Лебедева высказала уверенность, что до Президента Виктора Януковича не доходит информация о плачевном состоянии шахтерских семей.

Она также показала список из восьми требований к председателю ОГА Анатолию Близнюку, в числе которых - повысить тарифные ставки угольщикам, пересмотреть неправильно начисленные пенсии шахтерам, остановить рост стоимости коммунальных услуг без повышения зарплат и пенсий и др.

После завершения пикета, не дождавшись никого из чиновников, женщины заблокировали вход в облгосадминистрацию, после чего к ним вышел начальник Главного управления промышленности и развития инфраструктуры ОГА Владимир Ишков. Он принял письменные требования от женщин и пообещал передать их губернатору области Анатолию Близнюку, который находится в командировке в Киеве.

Фото «Остров»